الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«خريطة سقوط الأمطار».. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

أمطار
أمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأحد، قد يشهد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بداية من اليوم من درجتين إلى أربعة درجات، حيث أننا في نهاية موسم الخريف، وبداية استقبال موسم الشتاء، وبالتالي يكون الطقس بارد ليلًا حتى نهاية الأسبوع.

رياح مثيرة للأتربة

وكانت هيئة الأرصاد قالت إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وساحل شمال الدلتا يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

حركة الملاحة

وأشارت الأرصاد إلى أن الرياح تنشط على مسطح البحر المتوسط تعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من (3.5 : 2.5 )متر.

نسب سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم الأرصاد تتوقع أن تسقط أمطار متوسطة اليوم بنسب تتراوح بين 40% إلى 50% وتؤثر على السواحل الشمالية وغرب الدلتا، وتكون درجات الحرارة في عدد من محافظات الصعيد مثل الفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط 21 العظمي و10 للصغرى، وتصل درجة الحرارة في أسوان إلى 27 درجة للعظمى و13 للصغرى.

وجهت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تحذيرًا بأنه من المحتمل أن تسود حالة من الطقس غير المستقر اليوم الأحد، على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وتمتد حتى شمال الصعيد.

البحر المتوسط جنوب سيناء مطار حالة الطقس الوجه البحري سقوط أمطار الأرصاد الجوية الغربي

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وائل لطفي

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