الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى لأحد ذوى الهمم فى «قادرون باختلاف»: «كسبنا إعلامى رائع»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أبدى الشاب «عبدالرحمن»، أحد ذوي الهمم المشاركين في احتفالية «قادرون باختلاف»، سعادته بالحوار مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وقال «عبدالرحمن» موجهاً حديثه للرئيس السيسي: «كان حلمي منذ عام برؤية حضرتك، والنهارده بمداخلة حضرتك تحقق فعلياً حلمي في برنامجي.. وكمان بحلم أعمل برنامج لما أتخرج عشان أناقش أصحاب الهمم».

ورد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً: «وليه نستنى لما تتخرج وتعمل البرنامج، إحنا فيها أهو نعملها حالًا، كسبنا إعلامي رائع.. وفرصة نقدمه لكل مصر والدنيا كلها، وإنت شخصية جميلة.. وسوف نقدم التحية لوالدتك».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

عبد الرحمن السيسي

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