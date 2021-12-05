مصرع طالب صدمته سيارة ميكروباص أعلى «الطريق الدائري» ببهتيم

لقى طالب مصرعه، صطدمته سيارة ميكروباص به أثناء عبوره الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت فيما بعد بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصف التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم دائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم دائرة القسم، فوجئ قائدها بعبور الطالب "ك و إ"، 12 سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادى، ومقيم مدينة السعادة دائرة القسم، يعبر الطريق أمامه ولم تمكن من مفاداته، مما أدى لوفاته لإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وكسور بالذراع الأيسر والساق.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التى صرحت لاحقا بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

فيما شهدت حركة السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، تباطؤ خلال الذروة الأولى للزحام.

وظهرت كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والجامعات والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، حيث سينتقل رجال المرور الى تلك الأماكن المزدحمة، ليتم إزالة اى معوقات مرورية.

وظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان، كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي؛ بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابي؛ بسبب الإصلاحات.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية لإنشاء محطة مترو و ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدني، وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.