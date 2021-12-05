بعد خسائر أمس.. صعود في تداولات العملات الرقمية المشفرة بقيادة «البيتكوين»

تترقب سوق العملات الرقمية بفارغ الصبر، اجتماعا طارئا دعت إليه لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي يوم 8 ديسمبر الجاري.

وقال ماكسين ووترز، رئيس لجنة مجلس النواب للخدمات المالية، أن العديد من المديرين التنفيذيين في كبرى شركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة، سيتحدثون في جلسة استماع لمناقشة الأصول الرقمية ومستقبل التمويل.

وشهدت العملات الرقمية موجة من الصعود بقيادة البيتكوين لترتد بحوالي 3 آلاف دولار خلال تعاملات، اليوم الأحد، عقب تراجعها أمس السبت حيث انخفضت "بيتكوين" فجأة إلى ما دون 47 ألف دولار دولار، وخسرت ما يقرب من 20٪ خلال يوم واحد وهو ما يعد أكبر انخفاض في يوم واحد منذ منتصف مايو الماضي، عندما انخفض سعر بيتكوين مؤقتًا إلى ما يقرب من 33 ألف دولار.

وأظهرت بيانات من منصة "كوينجلاس"، تسييل عملات رقمية بنحو مليار دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفعت البيتكوين الآن بحوالي 5% إلى مستويات قرب الـ50 ألف دولار بينما لا تزال قيمتها السوقية أدنى مستويات التريليون دولار وتحديدا 936 مليار دولار، وترتفع الإيثريوم بأكثر من 10% لتداول أعلى مستويات الـ4.2 ألف دولار بعد السقوط قرب مستويات الـ 4000 دولار خلال تعاملات، أمس، بينما ارتفعت قيمتها السوقية في حدود 501 مليار دولار.

وهبطت الريبل ودجكوين وشيبا إينو خلال تعاملات أمس بعنف، وجاء الأمر ذاته على صعيد تعاملات بينانس وبولكا والإيثريوم وأفالانش، حيث تجاوزت نسب الهبوط الـ25 % في بعض العملات ومع ذلك، فإن العديد من محللي بيتكوين يشيرون إلى اتجاه مشابه لحركة سعر بيتكوين لكل عام، وأن هبوط الأمس سيناريو مكرر كل عام.

- سبب الهبوط

ويرجع سبب آخر للخط الهبوطي المنخفض لبيتكوين على مدى شهرين إلى المقاومة السائدة من المنظمين الأمريكيين، الذين دعوا الرؤساء التنفيذيين لبورصات العملات المشفرة البارزة بما في ذلك إف تي إكس، وباينانس يو إس لجلسة استماع حول الأصول المشفرة.

بينما قفزت بيناسن كوين بأكثر من 8% صعودا إلى مستويات 574 دولار، وقفزت قيمة سولانا السوقية بأكثر من 8% صعودا إلى 203 مليار دولار وفي المقابل ترتفع كاردانو 10% عند مستويات 1.4 دولار، بينما صعدت الريبل بأكثر من 18% وصولا إلى مستويات 0.84 دولار.

فيما ارتفعت تيرا 40% صعودا إلى مستويات 75.2 دولار ، وترتفع بولكا دوت في حدود 8% إلى مستويات 29 دولار وترتفع الدوجكوين إلى مستويات 0.178 دولار صعودا بنسبة 14% ، وارتفعت شيبا إينو 10% إلى مستويات 0.000037 دولار، وزادت أفالانش 2% إلى مستويات 92.5 دولار.