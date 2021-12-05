محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين

قام اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة مع الساعات الأولى من صباح اليوم بجولة تفقدية سيراً على الأقدام رافقه خلالها المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور، تابع خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان جلال قريطم "دوران الإستاد" والنصب التذكاري المجاور له والمحاور والشوارع المتفرعة منه والمؤدية إليهما بطول ٢.٥ كم وبتكلفة .

تشمل الأعمال تنسيق وتجميل الشارع بالكامل ورفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات وتوسعة الطريق بالميدان لتحقيق السيولة المرورية ووضع أعمدة ديكورية وإضاءة حديثة وزيادة أعمال التشجير .

كما قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتفقد امتداد الميدان حتى شارع شجرة الدر وامتداد دوران الإستاد حتى النادي الرياضى وكذا أعمال التطوير مرورا بشارع فاطمة الزهراء والامتداد حتى نفق شبرا والميدان الرابط بينهما،وكذا أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع البوسطه القديم ورفع كفاءته بالكامل بعد رفع كافة الإشغالات كافة الإشغالات به

وكذا تفقد أعمال تطوير شارع عرابى و ميدان الأوبرا وشارع الجمهورية وأمام المستشفى و محيط المجمع العلمى لجامعة دمنهور والشارع الجديد بجوار مسجد الحق و منطقة المستشفى حيث تتم أعمال وضع طبقة الأساس بالشارع الجديد بجوار مسجد الحق بمحيط المستشفى العام تمهيدا لرصفه وكذا رفع التراكمات بالمنطقة خلف المستشفى

وفى ختام جولته قام محافظ البحيرة بجولة مفاجئة داخل المعهد الطبى القومى لمتابعة انتظام سير العمل واعمال التطوير التى تتم داخله حيث تفقد أعمال إنشاء استراحات انتظار للمرضى وذويهم و بوابات للدخول والخروج تيسير على راحة المرضى والمترددين .

هذا وأكد اللواء هشام آمنة على وضع خطة ورؤية شاملة لتطوير كافة الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها وفقاً أحدث النظم العالمية .

ياتى ذلك في إطار جولاته التفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجدول الزمني لها .