الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون ينفى عزمه تشكيل حلف «ناتو» آسيوى ضد الصين

البنتاجون
البنتاجون

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن بلاده لا تخطط لتأسيس نسخة آسيوية عن "حلف شمال الأطلسي" ضد الصين وليست مهتمة بالمواجهة معها، والدخول في حرب باردة مع بكين.

 

وقال أوستن في مؤتمر بكاليفورنيا: "نحن لا نسعى لنسخة آسيوية من الناتو ولا نحاول بناء تحالف مناهض للصين.. نحن لا نطلب من الدول الاختيار بين الولايات المتحدة والصين".

 

وأضاف: "لا نسعى إلى مواجهة أو صراع.. لا نبحث عن حرب باردة جديدة وعالم مقسم إلى كتل جامدة".

 

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستعزز علاقات التحالف مع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وستشرك الحلفاء الأوروبيين في الشؤون الإقليمية، وستجري تدريبات مشتركة وتتعاون في البحث".

 

وتابع: "الإجراءات الأمريكية تهدف إلى خلق منطقة سلمية ومزدهرة بين المحيطين الهندي والهادئ، وتعزيز القدرة الرادعة، وليس تغيير الوضع الراهن".

الصين البنتاجون تشكيل نفي لصين حلف ناتو بنتاجون ناتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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