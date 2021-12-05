إصابة وزير الخارجية الفنلندى بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، إصابة الوزير بيكا هافيستو بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه أخضع نفسه للحجر الصحي المنزلي.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن وزير الخارجية بيكا هافيستو تلقى نتيجة اختبار إيجابية لفيروس كورونا.

وأكد البيان، على أن الوزير لم تبدو عليه أعراض المرض، وأنه سيواصل مهام عمله من المنزل.

وأوضح البيان، أن ديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بادرا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.

وسجلت فنلندا إجمالي إصابات بلغ أكثر من 191 ألف إصابة، بالإضافة إلى 1360 حالة وفاة نتيجة مضاعفات الإصابة بكورونا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

و على صعيد آخر، أعلنت الشرطة الفنلندية، اعتقال 5 من اليمين المتطرف جهزوا لتنفيذ هجوم إرهابي.

ويمثل 5 أمام القضاء في جنوب غرب فنلندا بتهم التخطيط لعمل إرهابي، حسبما أعلنت الشرطة التي اعتقلتهم قبل أيام.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم الذين أوقفوا، الثلاثاء الماضي، كانوا يعيشون في كانكانبا جنوب غرب البلاد، وأشارت عبر "تويتر" إلى أنه "ليس هناك خطر وشيك".

بينما ذكرت محطة "إم تي في" التلفزيونية الفنلندية أن الشبهات مرتبطة بمتفجرات.

وتعتبر التوقيفات المرتبطة بالإرهاب محدودة في ذلك البلد الاسكندنافي، رغم أن الاستخبارات الفنلندية قالت في مارس الماضي إن التهديد الإرهابي في البلد "مرتفع"، وهو الثاني على مقياس من أربعة مستويات.

وفي 2018 تم تأكيد تهمة الإرهاب للمرة الأولى، بحق عبد الرحمن بوعنان بعد إدانته بارتكاب عمليتي قتل ارهابيتين، إضافة إلى ثماني محاولات قتل في مدينة توركو في الجنوب الغربي.

وخلال الفترة الماضية، ألقت السلطات البريطانية القبض على رجل في مقاطعة "إسيكس" بشرق العاصمة البريطانية لندن بعد تراكم أدلة تفيد تورطه في أنشطة إرهابية مرتبطة باليمين المتطرف في المملكة المتحدة، حسب ما نشرت صحيفة الإندبندنت.