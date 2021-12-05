انهيار منزل مكون من 4 طوابق بمدينة أسيوط دون خسائر فى الأرواح

انهار منذ قليل منزل مكون من 4 طوابق بشارع عزبة الطرح متفرع من شارع سعد زغلول بحى غرب أسيوط دون وجود خسائر بالأرواح.

إنهيار منزل بأسيوط

كان قد تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات المحافظة تفيد بورود بلاغ من حي غرب بانهيار منزل مكون من 4 طوابق بنطاق الحي بمدينة أسيوط.

إنهيار منزل بأسيوط

وعلى الفور، انتقل محمد بشير رئيس حى غرب وأحمد ثابت نائب رئيس الحى وعبد الرحمن القرن مسئول الأزمات بالحى وقوات الحماية المدنية بقيادة المقدم إسلام زكريا ومأمور قسم أول ورئيس المباحث وقوات الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية وقوات الإنقاذ إلى موقع البلاغ وجارٍ فصل المرافق عن العقار من غاز ومياه.

إنهيار منزل بأسيوط

وبالفحص والمعاينة تبين انهيار منزل مكون من أرضى وثلاثة أدوار علوية حوائط حاملة بحارة أحمد عبد النبى المتفرع من شارع عبدالعزيز المتفرع من شارع سعد زغلول بحى غرب أسيوط خالى من السكان وقت الانهيار.

إنهيار منزل بأسيوط

وقال محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، إن قوات الإنقاذ بالتعاون مع الحماية المدنية تقوم برفع الإنقاد لتسيير حركة المرور وجارٍ المرور على المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها وتم إخلاء 3 منازل مجاورة للمنزل المنهار حتى الآن بعد بيان تصدعات بها قد تؤثر علي حياة المواطنين.

إنهيار منزل بأسيوط



وأوضح بشير أنه تم فرض كردون بالمنطقة ومنع مرور المواطنين حرصا على أرواحهم وجارٍ فحص جميع المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها وإخلاء المنازل التي يشتبه في تضررها حرصا على سكانها.

إنهيار منزل بأسيوط

وفي وقت سابق، كان قد تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، موقع المنزل المنهار بقرية بنى مجدالتابعة لمركز منفلوط، مقدما واجب العزاء فى ضحايا الحادث، معلنا تقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا داعيا المولى عز وجل ان يتغمد المتوفيتين الاثنين بواسع رحمته وان يلهم اهلهما الصبر والسلوان.