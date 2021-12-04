«الإحصاء»: 7.1 مليار دولار واردات سلع غذائية خلال 8 أشهر

شهدت واردات مصر من السلع الغذائية تراجع جديد بنسبة 10.8%، لتسجل 7.1 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 8.003 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه ، بانخفاض قدره 860.9 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت واردات لحوم مجمدة تراجعًا إلى حدود 611.4 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 820.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 209.3 مليون دولار بنسبة 25.5%، كما تراجعت واردات أكباد صالحة للأكل من فصيلة الأبقار مجمدة لـ 132 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021، مقابل 246.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 114.3 مليون دولار بنسبة 46.4%.

وانخفضت واردات زيوت بذور عباد الشمس وجزيئاته الخام لـ 125.4 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 222.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بتراجع قدره 96.8 مليون دولار بنسبة 43.6%، كما انخفضت ألبان مركزة فى عبوات لـ 146.8 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021، مقابل 165.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 18.5 مليون دولار بنسبة 11.2%.

بينما ارتفعت واردات حيوانات حية بنسبة 28.5% لتصل إلى حدود 146.1 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 113.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 32.3 مليون دولار بنسبة 28.5%، كما ارتفعت واردات زيت نخيل لـ 625.3 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 543.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 81.6 مليون دولار بنسبة 15%.