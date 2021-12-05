الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المصرية لتسويق الأسماك» تعلن موعد جمعيتها العمومية

الأسماك
الأسماك

أكد محمد عبد الباري، مدير مجمع الأسماك بالأميرية بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بداية من يوم 28 ديسمبر الجاري ستعقد الشركة جمعيتها العمومية لرصد الميزانية العامة، وحجم المبيعات في فروع الشركة المنتشرة على مستوى القاهرة الكبرى وأسوان، وجرد كل فرع لمعرفة المبيعات اليومية.

وقال مدير مجمع الأسماك بالأميرية بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، إن الجمعية ستناقش ميزانية الشركة لهذا العام،  وحجم المبيعات والانفاق والعجز، وغير ذلك من الأمور.

وأضاف أن كل فرع يقوم يوميًا بالجرد لحجم المبيعات، وقيمة البضاعة التي قام باستلامها، وقيمة المصاريف، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد العاملين في الفروع 60 عاملًا، بجانب إجمالي عدد الإداريين بالشركة والذي يصل لنحو 260 إداريًا، ليصل إجمالي عدد الموظفين بالشركة نحو 320 موظفًا.

وأوضح مدير مجمع الأسمالك بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، أن الشركة تقوم بتوفير جميع الأسماك الطازجة والمجمدة وجميع الأصناف باعتبارها أقوى منافس أمام القطاع الخاص يقوم بطرح الأسماك  بأسعار مخفضة  في الأسواق المحلية، فضلًا عن طرح السلع التموينية و فارق نقاط الخبز من خلال تسع فروع متطورة، بجانب طرحها السلع الحرة من التونة والمكرونة والزيوت واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وزارة التموين المصرية الموظفين الجمعية العمومية العام الجاري

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القابلية للعمالة!!

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