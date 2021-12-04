السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيويورك.. اكتشاف المزيد من حالات الإصابة بمتحور «أوميكرون»

أوميكرون
أوميكرون

أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، تسجيل 3 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" ليصل إجمالي الإصابات في الولاية إلى 8 حالات.

 

وقالت مفوضة الصحة في الولاية ماري باسيت في إيجاز صحفي" "متحور "أوميكرون" موجود هنا، وكما هو متوقع نرى بداية تفش مجتمعي، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

 

ورصدت 7 حالات إصابة في مدينة نيويورك وحالة واحدة في مقاطعة سوفولك.

 

ويأتي وصول "أوميكرون" بينما يتواصل الضغط على المشافي على مستوى الولاية في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومعظمها يعود إلى المتحور "دلتا"، إلى جانب نقص الموظفين.

 

وتضاعف عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس على مستوى الولاية كل يوم في آخر 30 يوما.

 

وكانت حاكمة الولاية كاثي هوكول فوضت في الأيام الأخيرة إدارة الصحة بالحد من الإجراءات غير الضرورية وغير العاجلة في المشافي التي توشك أسرتها الخاوية على النفاد، ونشرت فرق الحرس الوطني لمساندة العاملين في منشآت الرعاية الصحية التي تتعامل مع مشكلات التكدس وأعباء حالات الإصابة المتزايدة.

 

وقالت هوكول "كنا نعلم أن المتحور "أوميكرون" قادم، ونتوقع رؤية المزيد من الحالات.. لكن اسمحوا لي أن أكون واضحة.. لسنا عاجزين عن الدفاع عن أنفسنا.. لدينا الأدوات المساعدة في منع تفشي هذا الفيروس القاتل.. تلقوا لقاحكم، تلقوا جرعكم التعزيزية، وضعوا كماماتكم".

 

ورصد المتحور الجديد في عدد قليل من الولايات الأمريكية حتى الآن، بما فيها نبراسكا ومينيسوتا وكاليفورنيا وهاواي وماريلاند وبنسلفانيا وكولورادو ويوتاه وميزوري ونيوجيرزي وجورجيا.

 

نيويورك “أوميكرون” كورونا اصابات جديدة مفوضة الصحة في الولاية ماري باسيت

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وائل لطفي

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