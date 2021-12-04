«الجيزة» تفتح شوارع الجيش وشكري القوتلي بعد إزالة التعديات (صور)

أعلنت محافظة الجيزة اليوم، فتح شوارع الجيش وشكري القواتلي بعد إزالة التعديات في إطار توجيهات محافظ الجيزة برفع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية وإزالة (فرش) الباعة الجائلين المتعدية على الطريق العام وذلك في حملات استمرت على مدار اليوم، وجاري المتابعة للشوارع لعدم عودة التعديات.

فتح شوارع الجيش وشكري القوتلي

كان محافظة الجيزة قد أعلنت البدء في أعمال إنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان السكة الحديد بمركز ومدينة أبو النمرس.

فتح شوارع الجيش وشكري القوتلي

أشارت المحافظة في بيان السبت، إلى أن الكوبري يعد أحد المطالب الملحّة لمواطني المركز، نظرًا لما تشهده المنطقة من تكدس الحركة المرورية بذلك القطاع، إضافة إلى أنه سيكون حرم مروري آمن يقضي على الحوادث التي تقع بالمنطقة نتيجة المرور العشوائي أعلى مزلقان السكة الحديد.