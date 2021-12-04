السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الجيزة» تفتح شوارع الجيش وشكري القوتلي بعد إزالة التعديات (صور)

فتح شوارع الجيش وشكري
فتح شوارع الجيش وشكري القوتلي

أعلنت محافظة الجيزة اليوم، فتح شوارع الجيش وشكري القواتلي بعد إزالة التعديات في إطار توجيهات محافظ الجيزة برفع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية وإزالة (فرش) الباعة الجائلين المتعدية على الطريق العام وذلك في حملات استمرت على مدار اليوم، وجاري المتابعة للشوارع لعدم عودة التعديات.

IMG-20211204-WA0034
فتح شوارع الجيش وشكري القوتلي 

كان محافظة الجيزة قد أعلنت البدء في أعمال إنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان السكة الحديد بمركز ومدينة أبو النمرس.

IMG-20211204-WA0035
فتح شوارع الجيش وشكري القوتلي 

أشارت المحافظة في بيان السبت، إلى أن الكوبري يعد أحد المطالب الملحّة لمواطني المركز، نظرًا لما تشهده المنطقة من تكدس الحركة المرورية بذلك القطاع، إضافة إلى أنه سيكون حرم مروري آمن يقضي على الحوادث التي تقع بالمنطقة نتيجة المرور العشوائي أعلى مزلقان السكة الحديد.

IMG-20211204-WA0032
فتح شوارع الجيش وشكري القوتلي 
العياط إزالة تعديات محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الباز: حضور السيسي كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية تأكيد لشفافية الاختيار

إيد واحدة.. متبرعون بأراضٍ لـ«حياة كريمة»: «ساندنا الدولة.. وخدمنا أهالينا»

ما أهمية «الجرعة المعززة» ضد كورونا؟

قبل الامتحان.. ننشر نماذج امتحانات اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

عباس يزور الجزائر وتونس في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية

منظمة التحرير: المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال