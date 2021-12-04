السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بالعيد الخمسين: «علاقاتنا تشهد مزيدا من القوة والمتانة»

جريدة الدستور

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، دولة الإمارات العربية المتحدة، شعبا وقيادة، بمناسبة العيد الوطني الخمسين. 

وقال في تدوينة عبر «فيس بوك»: «يسعدني أن أتقدم، باسمي وباسم شعب مصر، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شعبا وقيادة، بمناسبة العيد الوطني الخمسين».
وأضاف: «لقد قدمت دولة الإمارات، على مدار السنوات الماضية، نموذجا فريدا من نوعه في التنمية والعمران والتحديث التكنولوجي. وإنني إذ أهنئ شعب الإمارات العزيز بهذه المناسبة الغالية، أؤكد أن علاقاتنا تشهد مزيدا من القوة والمتانة، وسنواصل معا تعزيزها بما يحقق مصالح شعبينا وأمتنا».

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