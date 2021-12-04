كنت عارضة أزياء.. أبرز تصريحات سيرين عبد النور مع «أبلة فاهيتا»

تصدرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور محرك البحث العالمي جوجل، بعد حلولوها ضيفة ببرنامج «لايڤ من الدوبلكس» وتقدمه أبلة فاهيتا على قناة «أون تي في».

وقالت سيرين عدة تصريحات طريفة خلال البرنامج، منها:

موقف محرج مع تامر حسني

قالت سيرين خلال البرنامج إن هناك موقف محرج حدث بين زوجها المنتج فريد رحمي والنجم تامر حسني عند زيارته للبنان، وعندما دعته سيرين وزوجها للعشاء سألها تامر حسني عن اسم زوجها فقالت له «فريد»، ونسى تامر الاسم عدة مرات وفي كل مرة تقول له زوجي اسمه فريد، وقالت: «أخر ما زهقت قلت له تذكر الفنان فريد الأطرش الله يرحمه حتى لا تنسى، وحين وصل تامر إلى المطعم وقابل زوجي قال له أهلا أستاذ عبد الحليم».



أغاني الأطفال

عندما سألتها «فاهيتا» عن عدم غنائها للأطفال، قالت إنها تغنيها مع ابنها كريستيانو الذي يبلغ من العمر ٦ سنوات.

رمضان مبروك نقلة في حياتي

فخورة بجميع أعمالي لكن الفنان محمد هنيدي أعطي لي فرصة عمري في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة الذي كان نقلة فنية بالنسبة لي.

أمي يونانية

قالت إن والدتها يونانية الأصل، لكنها عاشت في لبنان وقابلت والدها وأحبته وتزوجته.

نادية الجندي

قالت سيرين خلال الحلقة إنها تحب الفنانة الكبيرة نادية الجندي بشكل كبير وتعتبرها مثلها الأعلى.

بنتك محتجالك

قالت إن ابنتها تبلغ من العمر ١٤ عاما وصوتها حلو، لكنها بتسأل أسئلة أكبر من سنها، وفي مدرستها قالوا لها بنتك محتاجالك الفترة الجاية فقامت بالاعتذار عن كل أعمالها.



الساحرة الصغيرة

قالت إن معنى اسمها يعود لأصول فرنسية بمعنى الساحرات الصغيرات الذين يعيشون بالأشجار أما اسم الدلع الخاصة باسمها فهو «سيسو».

عمرها الحقيقي

قالت سيرين إنها من مواليد شهر فبراير عام 1977 وعمرها 44 عاما وداعبت كارو ابنه أبلة فاهيتا «مالك اتخضيتى ليه؟» وأن وزنها 55 كيلو.



كانت عارضة أزياء

صرحت بأنها كانت عارضة أزياء ثم دخلت مجال التمثيل والغناء وكان أصعب شيء واجهها خلال عملها بالأزياء سيرها على وتيرة واحدة دون تغيير أو تجديد وكانت خلال فترة التدريب والتجهيزات تضع كتاب على رأسها للحفاظ على توازنها خلال تقديمها عرض الأزياء.