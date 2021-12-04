«مش عايزة أتجوز».. قرار جديد للنيابة في محاولة انتحار فتاة بالجيزة

استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن الحالة الصحية لفتاة حاولت الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من الطابق الثالث بعد زفافها بيومين في البدرشين، تمهيدًا لسؤالها حول تفاصيل الحادث، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، أن بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، يؤكد إصابة فتاة سقطت من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا.

بعمل التحريات تبين أن الفتاة متزوجة منذ يومين، وألقت نفسها من الطابق الثالث بسبب إجبار أسرتها لها على الزواج من شاب يكبرها سنا، ولا شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.