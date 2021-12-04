السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«سيناء للمنجنيز» تستهدف تحقيق صادرات بـ 106ملايين جنيه خلال 2021/2022

شركة سيناء للمنجنيز
شركة سيناء للمنجنيز

كشف تقرير صادر عن شركة سيناء للمنجنيز إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية حول حجم الاستثمارات التي رصدتها شركة سيناء للمنجنيز للعام المالي 2021/2022.

ووفقا للتقرير الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه فإنه رصدت شركة سيناء للمنجنيز نحو 300 مليون جنيه للعام المالي 2021/2022 من أجل 3 مشروعات هامة تدخل في إطار تطوير الشركة .

وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تشمل مشروعات كلا من مشروع فصل الحديد والمنجنيز ومشروع التحول الرقمي للشركة ومشروع تطوير الميناء حيث تعد هذه المشروعات الهامة مستقبل الشركة خلال الفترة القادمة .

وأشار التقرير الى أن الشركة حققت حجم صادرات خلال العام المالي 2019/2020 نحو 48.8 مليون جنيه بينما تستهدف الشركة تحقيق صادرات نحو 106.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022.

وأوضح التقرير أن الشركة تستهدف حجم ايرادات يبلغ نحو 676 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022 وذلك في ظل ما تنفذه الشركة من مشروعات تطوير هامة تساهم في زيادة حجم الصادرات والإيرادات .

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