«سيناء للمنجنيز» تستهدف تحقيق صادرات بـ 106ملايين جنيه خلال 2021/2022

كشف تقرير صادر عن شركة سيناء للمنجنيز إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية حول حجم الاستثمارات التي رصدتها شركة سيناء للمنجنيز للعام المالي 2021/2022.

ووفقا للتقرير الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه فإنه رصدت شركة سيناء للمنجنيز نحو 300 مليون جنيه للعام المالي 2021/2022 من أجل 3 مشروعات هامة تدخل في إطار تطوير الشركة .

وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تشمل مشروعات كلا من مشروع فصل الحديد والمنجنيز ومشروع التحول الرقمي للشركة ومشروع تطوير الميناء حيث تعد هذه المشروعات الهامة مستقبل الشركة خلال الفترة القادمة .

وأشار التقرير الى أن الشركة حققت حجم صادرات خلال العام المالي 2019/2020 نحو 48.8 مليون جنيه بينما تستهدف الشركة تحقيق صادرات نحو 106.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022.

وأوضح التقرير أن الشركة تستهدف حجم ايرادات يبلغ نحو 676 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022 وذلك في ظل ما تنفذه الشركة من مشروعات تطوير هامة تساهم في زيادة حجم الصادرات والإيرادات .