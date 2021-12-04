السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ذبح مسنة لسرقتها.. حبس عامل ألوميتال وصديقه بالهرم

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس عامل ألوميتال وصديقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بذبح مسنة بالهرم وسرقتها.

يذكر أن بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة عمليات النجدة، يؤكد العثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة مسنة بها جرح ذبحي بالرقبة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل ألوميتال وصديقه، يقطنان بالمنطقة، وعلى علم بأن المجني عليها تقطن بمفردها، وأثناء محاولة سرقة شقة المجني عليها، شعرت بها وحاولت تستغيث بالأهالي فقام أحد المتهمين بذبحها، ومن ثم سرقا 700 جنيه وفرا هاربين.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

قسم شرطة جنوب الجيزة هاربين قوات باحث هارب النجدة الهرم المباحث غرفة عمليات

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وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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