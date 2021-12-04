تفاصيل تدخل «القومي للطفولة» لحماية طفل تخلت عنه والدته بالشرقية

أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، على دعمه للطفل محمود الذى تعرض للإهمال وسوء المعاملة من والدته التي تخلت عنه ورفضت رعايته بعد انفصالها عن والده الذى توفى لاحقًا، وزواجها من آخر.

وأوضح المجلس في بيان له اليوم السبت، أن منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة قامت برصد هذه الواقعة فور إذاعتها بأحد البرامج التلفزيونية، حيث تم توجيه لجنة حماية الطفولة بمحافظة الشرقية بسرعة الانتقال إلى مقر تواجد الطفل بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بمركز الزقازيق والاطلاع على حالته.

وأضاف المجلس، أنه الطفل فى الـ14 من عمره وتم استقباله بدار الرعاية المودع بها بتاريخ 25 نوفمبر الماضى، حيث كان يعاني من التهاب حاد بالمعدة وتورم بالركبة اليمني والتهاب حاد بالمفاصل حيث تم نقله في اليوم التالي مباشرة إلى مستشفى الأحرار وتم إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية له واستقرت حالته، ويتلقي الآن، الرعاية الطبية اللازمة.

وشدد المجلس القومي للطفولة على استمرار تقديم كافة سبل الدعم الكامل للطفل ضحية الإهمال، ولا سيما الدعم النفسي، والقانوني ، فضلًا عن متابعة التحاقه بالتعليم، حتى إذا تطلب الأمر نقله إلى دار رعاية أخرى تناسب حالته بما يسمح بإعادة دمجه في التعليم مرة أخرى.

واستنكر المجلس الواقعة المسيئة لهذا الطفل البريء والتي تظهر تجرد الأم من معاني الأمومة وتعريضها حياة الطفل للخطر.

وناشد المواطنين بسرعة التواصل مع منظومة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة حال تعرض الأطفال لأي انتهاك والتي تتمثل ي الخط الساخن علي الرقم 16000على مدار اليوم وطوال الأسبوع، أو من خلال “الواتس آب” على الأرقام 01102121600 أو 01016609579، أو من خلال تطبيق “نبته مصر”، أو من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.