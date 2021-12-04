مصر ضيف الشرف.. انطلاق مهرجان أيام قرطاج المسرحية 2021 بتونس

انطلق مساء السبت، في تونس مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ22 الذي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 12 ديسمبر الجاري بمشاركة 26 دولة واتباع بروتوكول صحي مشدد، وتحل مصر كضيف شرف لهذه الدورة.

وشارك إيهاب فهمي، سفير مصر بتونس في حضور حفل افتتاح المهرجان المقام بقاعة مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة (الشاذلي القليبي)، وتشارك مصر بعرض "آه كراميلا" من إخراج أشرف علي ضمن المسابقة الرسمية في المهرجان، كما تشارك أيضا بعرض موزاي وهو "ليلتكم سعيدة" من إخراج خالد جلال والذي سيقام بالمسرح البلدي.

يشارك في لجنة التحكيم الدولية الدكتور سامح مهران من مصر الذي كتب عدة مسرحيات حصدت جوائز في مهرجانات عربية دولية منها "الطوق والأسورة" الفائز بجائزة العمل المتكامل لأيام قرطاج المسرحية 2019.

ومن المقرر أن تكرم هذه الدورة مجموعة من المبدعين من العالم العربي والأفريقي من بينهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنان أحمد بدير، وكانت مديرة أيام قرطاج المسرحية نصاف بن حفصية قد أعلنت في وقت سابق أن اختيار مصر كضيف شرف، لهذه الدورة يأتي تماشيا مع سياسة الدولتين التونسية والمصرية بشأن إعلان 2021-2022 عاما للتبادل الثقافي بينهما.

ويعد مهرجان أيام قرطاج المسرحية هو حدثا ثقافيا هاما كان قد تم تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، التي أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها تونس.

تعود أيام قرطاج المسرحية هذا العام لتستعيد جمهورها وتستقبل ضيوفها وتبعث الحيوية في القاعات، وذلك بعد احتجاب قسري وغياب اضطراري فرضهما الوضع الصحي الاستثنائي سابقا، فهذه الدورة الجديدة ترفع تحدي التجديد وتحمل على عاتقها هاجس التطوير في دعوة لعشاق المسرح بأن يلتفوا حول المسارح وأن يقبلوا على مشاهدة العروض بكثافة وشغف.