غرفة المنشآت الفندقية: الأسعار الجديدة للإقامة بالفنادق سترفع الخدمات

اعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية للسـياحة والآثار برفـع قيمـة الحـد الأدنـى لأسعار الإقامة بالفنادق والذى سيبدأ تطبيقها مع أول شـهر مايـو من العام المقبل لتكـون 50 دولار للفنـادق خمـس نجـوم، و40 دولار للفنـادق أربـع نجنوم، و30 دولار للفنادق الثلاثة نجـوم، و20 دولار للفنـادق ذات النجمتـين، و10 دولار للفنـادق النجمـة الواحـدة.

وسيتم تطبيق القرار الجديد على كافة الفنادق بالمحافظات السياحية فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان ومدن طابا ونويبع والوادى الجديد تم إرجاء تطبيق القرار الجديد بالحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق الى شهر نوفمبر من العام المقبل .

وتشهد حاليا الفنادق تطبيـق إجـراءات إعـادة تقييـم المنشـآت الفندقيـة وفقـا لمعاييـر التصنيـف الجديـدة المعروفة بنظام ال( HC ) التـي قد تم وضعهـا بالأشـتراك مـع منظمـة السـياحة العالميـة، وجـاري العمـل علـى الانتهاء مـن إعـادة تقييـم المنشـآت الفندقيـة العائمـة بمحافظتـي الأقصـر وأسـوان، وسـيتم اسـتكمال باقـي الفنادق بكافة المحافظات تباعـا.

ويشير علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن قرار رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق طالب به أصحاب الفنادق للقضاء على كافة المظاهر السلبية التى تؤثر سلبا على سمعة القطاع المصرى، كما أن هذا القرار سيجبر أصحاب الفنادق على رفع مستوى الخدمات المقدمة للسائحين كما أنه سيخلق روح المنافسة بين الفنادق على تقديم أفضل الخدمات ورفع مستوى الجودة بكافة التفاصيل المتعلقة بالفنادق لاستقطاب السائحين، حيث أن الخدمات الجيدة هى التى ستجعل السائح يفضل عن الآخر، كما أنها ستقضى على ظاهرة حرق الأسعار وبيع البرنامج السياحى المصرى بأسعار مخفضة .

ويضيف عاقل فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفنادق تعمل حاليا بالقرار الوزارى إلى صدر من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أن الحد الأدنى للإقامة بالفنادق الـ5 نجوم 40 دولار أو ما يعادلها بالجنية المصرى و28 دولار بالفنادق الاربع نجوم وهذا القرار سارى العمل به مع أول نوفمبر الماضى.