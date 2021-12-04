السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المهندسين» توقع بروتوكولا لإضافة خدمات طبية جديدة للأعضاء

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

وقعت نقابة المهندسين بروتوكول تعاون مع مؤسسة Hand in Hand، لتقديم خدمات المؤسسة والخاصة بتقديم خدمات الرعاية للمبتورين وتأهيلهم وتقديم أطراف صناعية لهم.

وقع البروتوكول من النقابة، المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، ومن مؤسسة Hand in Hand المهندس أيمن حسين بوريص، مدير القسم الهندسى بالمؤسسة، بحضور المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين والمهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة والمهندس إيهاب منصور، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، وأعضاء مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة وبعض أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

من جانبه قدّم المهندس هانى ضاحى، الشكر، للجنة الرعاية الصحية، برئاسة المهندس محمد عبدالعظيم ومجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، برئاسة المهندس هشام أبوسنة، للجهود المبذولة لتوقيع هذا البروتوكول، مشددًا على أن النقابة لن يكون لها أى عائد مادي من هذا البرتوكول، إلا خدمة المهندسين، فهو عمل خيرى.. وسيكون هناك اتصال مباشر بين النقابة والمؤسسة لإعداد وتوصيل الأطراف الصناعية للمهندسين فى كافة المحافظات، مطالبًا بعدم نشر أى معلومات تخص أى مهندس مستفيد من هذا البروتوكول على اي وسيلة تواصل.

الخدمات الجديدة

بدوره أوضح المهندس محمد عبدالعظيم، أن النقابة تسعى كل يوم لتقديم المزيد من الخدمات الجديدة فى مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم، مشيرًا إلى أن مشروع الرعاية الصحية قد تحول إلى مشروع رقمى إلكترونى، تسهيلًا على المهندسين وأسرهم، وتقديم الخدمات بطريقة سهلة، فيستطيع المهندس الحصول على الموافقات الطبية لحظيًا دون أى عناء، مشيرًا إلى أنه بتوقيع هذا البرتوكول تُقدَّم خدمة جديدة للمهندسين، وهى تأهيل المبتورين من خلال التكامل مع مؤسسة Hand in Hand.

وعظّم "عبدالعظيم" من قيمة هذا البروتوكول، واصفًا إياه بالبروتوكول المميز والمهم لفئة معينة تحتاج إلى الخدمة والمساندة, مقدمًا الشكر لمؤسسة Hand in Hand لتقديم هذه الخدمة، وهي من أهم الخدمات التى تُقدَّم للمهندسين.

وأشار المهندس حسن عبدالعليم، إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى عمل الخير، وهو شيء جميل، ويعتبر من التنمية الاجتماعية المستدامة، ويجب أن يستفيد المهندسون من هذا البروتوكول، موضحًا أن النقابة تسعد بعمل مثل تلك البروتوكولات لتعم الفائدة على المهندسين وذويهم، مقدمًا الشكر لكل القائمين على هذا البروتوكول.

بروتوكول تعاون نقابة المهندسين الرعاية الصحية أطراف صناعية نقيب المهندسين أحمد حشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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