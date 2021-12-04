السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قرار جديد من محافظ الإسكندرية بشأن تعطيل الدراسة غدًا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلابا ومعلمين" بنطاق المحافظة، نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

وقال المحافظ إنه يستثنى من القرار القيادات، أطقم العمل والنوباتجيّات، وذلك وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطًا على سلامة المواطنين.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، السبت، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أوضح بيان هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تكون الرياح اليوم مثيرة للأتربة، حيث تصل سرعة الرياح من (25-30 كم/ ساعة)، والبحر يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 - 2.5 متر مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة مساء اليوم.

وتابع البيان أن غدًا تكون الرياح مثيرة للأتربة، حيث تصل سرعتها (45 - 55 مترا/ ساعة)، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية والبحر يكون مضطربا جدًا وارتفاع الموج 2.5 - 3.5 متر ويصاحب ذلك أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

بناءً على تلك التوقعات، تم رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، فضلاً عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع، متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

من جانبه، أكد نافع استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

كما أكد على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري. 

تعطيل الدراسة الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية طلاب ومعلمون حفاطا علي سلامة المواطنين

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وائل لطفي

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