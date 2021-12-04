نقيب المهندسين يشارك فى فاعليات يوم التوظيف الهندسي

نظمت لجنة التدريب والتوظيف برئاسة الاستشاري محمد سليم سلمان، بنقابة المهندسين ، اليوم السبت، فعاليات "يوم التوظيف الهندسي لتأهيل المهندسين لسوق العمل"، والتي شارك بالحضور فيها المهندس الاستشاري أحمد رمزي رئيس شعبة الهندسة المدنية.

حضر الفاعلية المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، وكلًا من المهندس محمد عبد العظيم وكيل النقابة، والمهندس حسن عبد العليم الأمين العام، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.

وقال المهندس هاني ضاحي، إن مصر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة في جميع المجالات الحياتية وفي القلب منها الطفرة الإنشائية حيث أقامت مشروعات قومية كبرى عصبها الرئيسي هم المهندسون، موضحًا أن النقابة تقوم تجاه أبنائها المهندسين الشباب وحديثي التخرج بدور وطني نتيجة إحساس جميع المسئولين فيها بأهمية هذا الدور ويتمثل هذا الدور في إقامة مثل هذه الفعاليات بغرض تدريب وتأهيل المهندسين واطلاعهم على متطلبات سوق العمل، ونتيجة العلاقات الطيبة بين النقابة والجهات المعنية من وزارات وشركات هندسية كبرى، فإنها تسعى من خلال لجنة التدريب والتوظيف بمخاطبة هذه الجهات لمعرفة مدى احتياجاتها للمهندسين، وكذلك من خلال البورتال التوظيفي والذي يعد بوابة لاستقبال طلبات العمل من المهندسين، وتقوم النقابة بدور الوسيط بين المهندس والجهة الطالبة للتعيين لترشيح من يصلح من خلال اجتيازه لدورات تدريبية والاختبارات التي تعقد في نهايتها.

وأضاف نقيب المهندسين أنه تم الحصول من وزارة القوى العاملة على منحة لتدريب 1000 مهندس كدفعة أولى من المهندسين العاملين وحديثي التخرج، جارٍ توزيعها على النقابات الفرعية، وتمنح هذه الدورات بعد اجتياز الاختبارات شهادات معتمدة لممارسة عمل متخصص، إضافة إلى توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الجديدة مع وزارة الإنتاج الحربي وشركة سيمنز والجامعة الألمانية ونقابة المهندسين بألمانيا بمقاطعة بادن فايتنبرج لتبادل الخبرات وإتاحة فرص عمل للمهندسين المصريين المؤهلين.

وفيما يخص ملف التعليم الهندسي قال "ضاحي": استمرت جهود النقابة مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي في وضع ضوابط للقبول بالتعليم الهندسي وتحديد أعداد الدارسين واستمرار تقييم المعاهد الهندسية مع عدم إنشاء معاهد هندسية جديدة وتم إقرار ذلك.

وأضاف أنه تم التقدم بمقترح لعقد امتحان قبول موحد على مستوى الجمهورية للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالتعليم الهندسي، وجارٍ دراسته بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد "ضاحي" لشباب المهندسين أن النقابة بيتهم الثاني، مشددًا على ضرورة التواصل مع نقابتهم، مضيفًا أن شباب المهندسين هم قيادات الغد بالوزارات والهيئات المختلفة، وهم أيضًا قيادات قادمة بنقابة المهندسين .