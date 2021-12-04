نائب محافظ السويس يتابع أعمال تطوير قرى حي الجناين (صور)

شهدت عدد من قرى حي الجناين، بالقطاع الريفي بمحافظة السويس، السبت، جولة تفقدية أجراها نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان، لمتابعة أعمال تطوير المنطقة.

لقاء نائب محافظ السويس بسكان القطاع الريفي

وتنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمتابعة الخدمات والمرافق وأعمال التطوير التي تتم بنطاق القطاع الريفي بحي الجناين، تفقد الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس ترعة السويس بمنطقة الهاويس.

وأعلن رمضان خلال جولته اليوم، عن تكليف محافظ السويس بتشكيل لجنة برئاسة رئيس حي الجناين وعضوية مديرية الطرق والنقل وهندسة الري ومديرية الإسكان والإدارات الهندسية بحي الجناين لتقديم مقترح وتصور لتطوير باقي ترعة السويس بعد الانتهاء وافتتاح ممشى وكورنيش الهاويس اثناء زيارة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لمحافظة السويس الشهر الماضي .

لقاء نائب محافظ السويس بسكان القطاع الريفي

كما تابع الدكتور عبد الله رمضان أعمال الصرف الصحي بمنطقة ابو عارف؛ للوقوف على الأعمال ومعدلات التنفيذ لباقي المرافق العامة والخدمات وتابع الأعمال التي تتم لتوصيل الصرف الصحي بقرية عامر النموذج الاول للتطوير بعد الموافقة علي التحويز العمراني لقري القطاع الريفي وتفقد منطقة منطقة ٤٦ و قرية العمدة ، في اطار تكليفات السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بدراسة اوضاع الصرف الصحي بقرية العمدة والمناطق المحيطة بها.

رافق نائب المحافظ اثناء جولته عالية فريد رئيس حي الجناين والمهندس محمود أبو زهرة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والمهندسة مروة بدير مدير عام الري بالسويس واشرف سليمان مدير ادارة الطوارئ والتدخل السريع والمهندسة رضا عبود، نائب مدبر جهاز التجميل والحدائق بالمحافظة ومديري الادارات بحي الجناين ومسئولي الصرف الصحي و شبكة كهرباء الجناين والشركات المنفذة للأعمال.

لقاء نائب محافظ السويس بسكان القطاع الريفي

كان محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر قد أعلن، مطلع أغسطس الماضي، عن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد 6 أحوزة عمرانية لقرى أخرى بالقطاع الريفي بنطاق حي الجناين، إضافة إلى قرية عامر التي تم اعتمادها الفترة السابقة، وأكد محافظ السويس أنه جار اعتماد الأحوزة لباقي التجمعات.

لقاء نائب محافظ السويس بسكان القطاع الريفي

لقاء نائب محافظ السويس بسكان القطاع الريفي

لقاء نائب محافظ السويس بسكان القطاع الريفي

لقاء نائب محافظ السويس بسكان القطاع الريفي

لقاء نائب محافظ السويس بسكان القطاع الريفي

لقاء نائب محافظ السويس بسكان القطاع الريفي

لقاء نائب محافظ السويس بسكان القطاع الريفي

لقاء نائب محافظ السويس بسكان القطاع الريفي

لقاء نائب محافظ السويس بسكان القطاع الريفي

لقاء نائب محافظ السويس بسكان القطاع الريفي

لقاء نائب محافظ السويس بسكان القطاع الريفي

لقاء نائب محافظ السويس بسكان القطاع الريفي

لقاء نائب محافظ السويس بسكان القطاع الريفي

لقاء نائب محافظ السويس بسكان القطاع الريفي