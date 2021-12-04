السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«جيل إسكندرية» يلتقي عدد من المواطنين غرب المدينة لسماع مشكلاتهم

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

زار وفد من الأمانة العامة لحزب الجيل الدّيمقراطي بالإسكندرية، السبت، فرع الحزب بمنطقة البيطاش، التابع لأمانة الدخيلة بغرب المحافظة؛ لمقابلة عدد من أهالى الدائرة المنضمين للحزب مؤخرًا.

ضم الوفد عمر عوض، مساعد رئيس الحزب، أمين محافظة الإسكندرية ومحمد القسطاوي، الأمين المساعد وأيمن درويش الأمين المساعد للتنظيم ومحمد على، أمين العلاقات العامة ومحمود إبراهيم امين مساعد اللجنة الرياضية.

أكد عوض أن الاجتماع جاء ضمن خطة الحزب بالانتشار بجميع دوائر المحافظة، خاصة أن غرب الإسكندرية يعانى من عدة مشاكل ومعوقات تواجه المواطنين أثناء مباشرة حياتهم اليومية وكذلك ضمن خطة زيادة العضوية وتسكين أهم الكوادر الجديدة فى الأمانات واللجان المختلفة بالحزب.

أضاف أن هدف حزب الجيل فى الفترة المقبلة نقل كل مشاكل المواطنين للمسؤولين المختصين لسرعة حلها عن طريق الرصد الدائم لهذه المشاكل عن طريق الأمانات المنتشرة بجميع أنحاء الإسكندرية.

ونظم الحزب أولى فعاليات «مبادرة حياة بلا فتنة»، برئاسة عمر عوض مساعد رئيس الحزب، أمين عام محافظة الإسكندرية بحضور الكاتب الصحفي أشرف الجبالي وأسامة قاسم من قناة النهار وماري فايز، أمين جمعية بناة الوطن والمستشار أحمد فتحي رئيس جمعية بناء الوطن والشيخ محمد السعدي، أمين اللجنة الدينة بالإسكندرية وأحمد الشيخ خطيب بوزارة الأوقاف و رجب جودة، رئيس رابطة ذوي الإعاقة والهمم بالإسكندرية.

تضمنت الاحتفالية عدد من فقرات الأناشيد الدينية والأغاني وفقرة الاشارة بالأغاني الدينية للطفلة ريناس محمد.

قال أمين حزب الجيل بالإسكندرية إن مبادرة (حياة بلا فتنة) جاءت بعد الأحداث الأخيرة التي استهدفت الوقيعة بين نسيجي الوطن مسلمين ومسيحيين بعد الهجمة الشرسة على سيدنا محمد (ص) التى جاءت لإحداث فتنة طائفية، لكن صلابة وتلاحم المصريين أوقفت وأحرقت هذا الكارت وأننا نعلم أنه هذا الموضوع من حروب كثيرة تشن على مصر وأنها لن تكون الأخيرة لذلك بادر حزب الجيل بعمل هذه المبادرة الوطنية التى تستهدف الشباب، خاصة أن أعداء الوطن يستهدفونهم بكل طريقة.

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