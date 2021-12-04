السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: تعديلات بقانون نقابة الفنانين ويناقش حاليا بمجلس النواب

التضامن
التضامن

قالت ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على مد الحماية الاجتماعية لأعضاء النقابات الفنية، بناء على طلب نقيب الفنانين والتشكيلين بعمل معاشات استثنائية لهم وتغطيتهم بمنظومة الحماية الاجتماعية، وتم إمدادنا بقواعد البيانات.

وأكدت صابرين، في تصريحات صحفية، أن نسبة التغطية التأمينة بلغت 3 آلاف فقط، تم تغطيتهم تأمينيا من أصل 18 ألف، وتم عمل دراسة اكتوارية لوضع صناديق معاشات النقابات الفنية، وإجراءات تعديلات على قانون إنشاء النقابات، وتم الانتهاء من التعديلات التشريعية المقترحة وإرسالها لمجلس الوزراء.

وأضافت أنه سيتم العمل مع النقابات وهيئة التأمين الاجتماعى على التوعية من خلال عقد الندوات وورش العمل ونشر مواد إعلامية تليفزيونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلي مواقع النقابات الفنية والتشكيلية، لأنهم مغطون بقانون التأمينات تحت فئة أصحاب العمال، حيث يدفعون نسبة 21% ضد مخاطر العجز والشيخوخة والوفاة، وتم تحديد مكتب تأمينات مصر للتعامل مع مكتب أعضاء النقابات الفنية، وتوسعة التغطية التأمينية لهم، ويتم شمولهم بالتأمين الصحي، موضحا أنه يتم حاليا العمل مع النقابة العامة لاتحاد الكتاب ودراسة وضع الصناديق والمعاشات.

 وأكدت أنهم تقدموا ببعض التعديلات التشريعية على قانون النقابة، ويتم مناقشته حاليا فى مجلس النواب من اللجان الفرعية تمهيدا لعرضها فى الجلسة العامة لتحسين الموادر المالية الخاصة بهم ، وتم العمل مع هيئة التأمين الصحى الشامل، وتم صدور قرار بشمول كل أعضاء النقابات الفنية بالتأمين الصحى لتتولى النقابات عملية التحصيل من الأعضاء بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتحويلها للتأمين الصحي.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير دعم نقدي للمستحقين من أعضاء النقابات لمن تتوافر بهم شروط استحقاق شروط برامج الدعم النقدي المشروط أو منحهم معاشات استثنائية وفقا لأحكام قانون 71 لسنة 1964.

 

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