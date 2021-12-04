السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مستشار المفتي: توزيع الأموال حال الحياة لا يسمى ميراثا

مجدى عاشور
مجدى عاشور

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن التركة هي ما يتركه المتوفى ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة، ولذلك فهي في السؤال ليست ميراثًا، وإنما هو تصرف حال الحياة، وللشخص أن يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباحٍ، سواء أكان بقسمة تشبه الميراث، أم بغيرها.

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من سائل يقول: هل يجوز أن أقسم تَرِكَتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي؟ أن الذي يقوم بتوزيع تركه على قيد الحياة ينبغي عليه أن يحذر أمرين: ألا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة إنْ وُجِدُوا، حتى لا يأثم شرعًا، كما ينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناءه.

الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية المتوفى الحياة الميراث قسمة الميراث قيد الحياة

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