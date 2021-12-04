«الداخلية» تكشف قضايا تهرب ضريبى وغسل أموال بـ17 مليار جنيه

تتصدى وزارة الداخلية بمنتهى القوة لكافة المحاولات التي تقوم بها عصابات الاتجار في المخدرات، والتي تحاول غسل ثرواتها المحرمة في أنشطة تجارية، لإخفاء حقيقة مصدرها غير المشروع.

وأسفرت الجهود، خلال شهر نوفمبر الماضي، عن ضبط 9066 قضية في مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص»، بمبالغ مالية بلغت بـ17 مليارا و750 مليون جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارٍ فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 21 مليونا و513 ألف جنيه.

وفي مجال قضايا الأموال العامة، تم ضبط 115 قضية فى مجال مكافحة جرائم «النقد والتهريب، الاختلاس والإضرار بالمال العام، الاحتيال المصرفى، غسل الأموال، الكسب غير المشروع»، بقيمة إجمالية بلغت 469 مليونا و635 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.