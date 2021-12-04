السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعداد مخطط لتطوير حديقة الرميلة ضمن أعمال القاهرة التاريخية

مخطط تطوير حديقة
مخطط تطوير حديقة الرميلة

تواصل الأجهزة المعنية أعمال إعادة إحياء القاهرة التاريخية والتي كلف بها صندوق التنمية الحضرية من رئاسة مجلس الوزراء.

ويأتي ضمن الأعمال إحياء ميدان الرميلة من خلال تطوير الحديقة غير المستغلة والتي أصبح بها العديد من المخالفات أمام معالم تاريخية شهيرة (مسجد الرفاعي / مسجد السلطان حسن / مسجد المحمودية).

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 وقام صندوق التنمية الحضرية – رئاسة مجلس الوزراء بتكليف مكتب استشاري متخصص لإعداد مخطط تطوير للحديقة يعيد لها المظهر الجمالي ولتصبح متنفس لأهالي المنطقة ومقصد للسياحة من خلال الحفاظ على المساطب وإنشاء مقاعد على منحدر للاستمتاع بالأثار المجاورة مع الإبقاء على الأشجار مع زيادة عددهم وأنواعهم وتخصيص أماكن مواقف للسيارات. وبتنفيذ من إدارة الأشغال العسكرية.

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وعقدت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وحضور د.راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ، وم . خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التى تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.

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وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية إلى أنه تم عمل كشف لجميع مرافق البنية التحتية للمنطقة( مياه وصرف وكهرباء وتليفونات ) عن طريق  مركز  معلومات شبكات المرافق  تمهيدا لتطويرها. 

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وناقش الاجتماع الخطط التنفيذية والبرنامج الزمني لمشروع التطوير، وعملية التنسيق بين الجهات المعنية والخطوات اللازمة لتذليل أي عقبات .

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وأكد محافظ القاهرة أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها .

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ويشمل التطوير مناطق خلف مسجد الحاكم ودرب الطماعين وزخارى ودرب اللبانة وباب زويلة ومنطقة أم الغلام خلف الحسين .

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