قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، وكان في استقباله محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد مـن قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

الرئيس السيسى يحضر اختبارات كشف الهيئة بأكاديمية الشرطة

وصرح بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، حيث أكد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذاً في الاعتبار مسئولية جهاز الشرطة عن العديد من المهام الحيوية تجاه الدولة والمواطنين.

الرئيس السيسى يحضر اختبارات كشف الهيئة بأكاديمية الشرطة

كما أكد الرئيس ضرورة مواصلة تطوير إمكانات أكاديمية الشرطة لضمان مواكبتها أحدث علوم العصر في المجالات الأمنية والقانونية والاجتماعية لصقل مهارات الطلبة، وكذا التقييم الشامل لمدى وعيهم بشأن مختلف ملفات الأمن القومي من خلال تناول هذه القضايا بشكل عميق في إطار مناهج الأكاديمية، لإعداد كوادر تتمتع بالفهم الصحيح والمعرفة الحقيقية لكل القضايا، بجانب المهارة والحرفية التي تحقق إنجاز العمل الأمني وإنفاذ القانون، وبما يمكنهم من أداء واجبهم في السهر على حفظ أمن الوطن واستقراره على الوجه الأكمل بكل كفاءة واقتدار وليكونوا قدوة للمواطنين.

الرئيس السيسى يحضر اختبارات كشف الهيئة بأكاديمية الشرطة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ناقش مجموعة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية، وذلك للوقوف على طموحاتهم المستقبلية للمشاركة فى رسالة أمن البلاد، والذين أكدوا رغبتهم الصادقة فى حماية الوطن والدفاع عن مقدراته وبناء مستقبله.