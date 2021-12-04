تجديد حبس المتهم بقتل الطفلة «جنى» بعد فشله فى اغتصابها بحلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم السبت، حبس المتهم بقتل الطفلة "جنى"، عقب فشله في اغتصابها في منطقة المساكن الاقتصادية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان أدلى بائع غزل البنات المتهم بقتل طفلة عقب فشله فى اغتصابها فى مدينة حلوان باعترافات تفصيلية أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وقال المتهم: إنه يعمل فى محل لبيع غزل بنات بالقرب من منزل الطفلة جنى، ودائمًا يشاهدها أثناء خروجها من منزلها ودخولها، وأن المجني عليها تتردد عليه لشراء غزل البنات، وأنه اختمر فى ذهنه فكرة استدراجها والتعدي عليها جنسيًّا لإشباع رغباته الجنسية.

وأضاف المتهم: فى يوم الواقعة استدرجت الطفلة لداخل المحل بحجة وجود نوع جديد من غزل البنات، وأنه فور دخولهما المحل حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها، إلا أنها رفضت أن يقترب منها، ثم اقترب منها مرة أخرى وحاول التعدي عليها جنسيًّا لكنها قاومته وحاولت الهرب منه.

وتابع المتهم، أن الطفلة جنى حاولت الهروب منه لكنها لم تتمكن من الهروب فبدأت في الصراخ لتستنجد بالجيران وأسرتها حتى ينقذوها، وأنه فور صراخها خاف من افتضاح أمره وقام بكتم أنفاسها، ومن شدة الخوف ظل فى كتم أنفاسها حتى سقطت على الأرض مغشيًا عليها، ثم تعدى عليها بسلاح أبيض حتى تأكد أنها فارق الحياة.

وأضاف المتهم، أنه توجه لشراء جوال ثم وضع جثة الطفلة داخل الجوال وركنها داخل المحل حتى بعد منتصف الليل، وعندما تأكد من عدم وجود مارة فى الشارع، حمل الجوال وألقاه أمام منزل أسرتها، ثم فر هاربًا.