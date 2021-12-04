السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب شركة صادر ضده أحكام قضائية فى قصر النيل

حبس صاحب شركة
حبس صاحب شركة

قررت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم السبت، تسليم صاحب شركة هارب من أحكام قضائية وغرامات مالية لمصلحة السجون لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

كانت نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط صاحب إحدى الشركات صادر ضده حكم غرامة بأكثر من 35 مليون جنيه بقصر النيل.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الوساطة بالأوراق المالية، كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، ومقيم بمحافظة الجيزة، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم غرامة "أوراق مالية" بإجمالى غرامة مالية مستحقة بلغت خمسة وثلاثين مليـونا وأربعمائة تسعة وتسعين ألف جنيه "35 مليونا و499 الف جنيه"، وذلك حال تواجده بمقر الشركة عمله.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

صاحب شركة قصر النيل أحكام قضائية مليون جنيه الأحكام الصادرة غرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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