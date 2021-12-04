السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه المنوفية»: تدريب العاملين على مواجهة المخاطر الناجمة عن التغيرات البيولوجية

تدريت العاملين
تدريت العاملين

قال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إنه إيماناً من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشرى، وتماشياً مع سياسة الدولة فى التوجه إلى التحول الرقمى نفذت الإدارة العامة للتدريب برامج تدريبية مختلفة،  ضمن خطة الاحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة.

وأوضح، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة تدريبية عن مواجهة المخاطر والأزمات الناجمة عن التغيرات البيولوجية بمصادر مياه الشرب طبقا للطرق القياسية للتحاليل البيولوجية لمياه الشرب للتعرف على الطرق القياسية للتحاليل البيولوجية لمياه الشرب ودراسة التحاليل العمليه والعلميه الخاصة برصد الطحالب والأوليات والطفيليات في مياه نهر النيل وداخل محطات مياه الشرب

واضاف، الى انه تم تنفيذ دورة عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والتعرف على مصادر وخصائص المياه والدورة الهيدرولوجية للمياه والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاشتراطات الصحية للمياه وانواع المحطات وطرق التنقية وانواع المحابس و التعرف على اساليب الترشيح المختلفه وايضا التعرف على أنواع المواسير واقطارها، وكذلك تنفيذ دوره عن الموازنة للتعرف على المحاسبه الاداريه ودورها في التخطيط
وعلاقه المحاسبه الماليه بالمحاسبه الاداريه و التعرف على الموازنات ووظيفه التخطيط المالي والتعرف على الاعتبارات التي يجب مراعاتها قبل اعداد الموازنات التخطيطيه .

كما تم تنفيذ دوره عن التشغيل القياسي لمحطات المياه للتعرف على المكونات الرئيسية للمحطة والتعرف علي مراحل تنقية مياه الشرب و كيفية استخدام الكلور في عملية التنقية لمياه الشرب وكذلك تم تنفيذ دوره عن برنامج Excel بغرض تمكين المشاركين من إنشاء وإدارة أوراق عمل وصفحات إكسل Excel واكتساب المهارات اللازمة لتخصيص الخيارات وطريقة العرض الخاصة بأوراق وصفحات العمل وتجهيزها للطباعة واكتساب القدرة على إدارة الخلايا والبيانات وإدراجها وكذلك تنسيق الرسوم البيانية وجداول الإكسل Excel و تعلم كيفية عرض البيانات باستخدام الجداول والرسوم البيانية .

وأكد، يستمر مركز التدريب فى تقديم دورات فى مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى للعاملين .

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