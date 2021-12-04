السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بابا الفاتيكان يصل اليونان فى زيارة رسمية

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

وصل بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم السبت، إلى اليونان.

ووفقا لوسائل إعلام يونانية، نشرت السلطات اليونانية أكثر من 3500 شرطي، لتوفير الأمن خلال زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى أثينا، التي تبدأ اليوم السبت وتستغرق 3 أيام.

وأشارت فرانس برس نقلا عن مصادر مطلعة في إدارة الشرطة اليونانية، إلى أن أكثر من 3500 ضابط شرطة من جميع الدوائر، بما في ذلك شرطة المرور، سيكونون مسؤولين عن ضمان الحركة السلسة والسريعة للبابا خلال الزيارات التي يتضمنها برنامجه، سينتشرون في شوارع العاصمة أثينا.

وأضافت المصادر أنه سيتم إدخال قواعد مرور خاصة على الطرق السريعة في أثينا، خلال مرور موكب البابا فرنسيس، ولن يسمح للمركبات الأخرى بالتحرك على طول المسار ذاته، وفقا لفرانس برس.

بابا الفاتيكان اليونان زيارة رسمية الشرطة اليونانية شرطة المرور

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