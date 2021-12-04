السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

فلسطين تشارك فى اجتماعات برلمانات دول حوض المتوسط

فلسطين
فلسطين

شارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني ممثلًا عن دولة فلسطين، في أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية، بروكسل.

وضم الوفد أعضاء المجلس جهاد أبو زنيد، وعماد بدوي، وجمال أبو نحل.

وشارك الوفد في اجتماعات اللجان المنبثقة عن الجمعية البرلمانية (الشؤون الاقتصادية، والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والشؤون السياسية والأمنية، وحقوق الإنسان، والطاقة والبيئة والموارد المائية، وحقوق المرأة، ولجنة تحسين جودة الحياة، والتبادل بين المجتمعات المدنية والثقافية).

وتحدثت رئيسة الوفد جهاد أبو زنيد، حول التغير المناخي وتأثيره على فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والإمكانيات المحدودة للحكومة الفلسطينية، وتأثير المناخ على الزراعة في فلسطين.

بدوره، قال بدوي إن من الضروري مشاركة فلسطين في مثل هذه اللقاءات، خاصة أنها تُعقد على مستوى البرلمانات في حوض البحر المتوسط، وتناقش قضايا مصيرية اقتصادية وسياسية وبيئية لها تأثيراتها على المنطقة.

من جهته، أشار أبو نحل إلى ضرورة التنوع والتبادل الثقافي بين دول شمال وجنوب حوض البحر المتوسط من أجل تطوير جودة الحياة والتبادل بين المجتمعات مدنيًا وثقافيًا.

بروكسل فلسطين حوض المتوسط دول حوض المتوسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

وزير النقل يكشف تفاصيل «أضخم صفقة» فى تاريخ السكة الحديد

حقيقة تسجيل أول حالة لمتحور أوميكرون فى مصر

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

محامى رشوان توفيق يطالب ابنته برد وديعة بقرابة مليون جنيه

وفاة الدكتور هانى رسلان متأثرًا بإصابته بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تشارك فى اجتماعات برلمانات دول حوض المتوسط

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على مراكب الصيادين ببحر غزة

إسرائيل تسجل 7 إصابات بـ «أوميكرون» وتشتبه في 27 حالة أخرى