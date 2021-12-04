السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 1.8 طن حلاوة طحينية مجهولة المصدر داخل مخزن مواد غذائية بالشرقية

حلاوة طحينية مجهولة
حلاوة طحينية مجهولة المصدر

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت حملة تموينية أثناء مرورها على مخزن أغذية كائن على طريق ههيا/ أبوكبير الدائري من ضبط طن و816 كيلو حلاوة طحينية مجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر رقم 12205 لسنة 2021 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

وكانت إدارة تموين منيا القمح قد قامت بحملة تموينية برئاسة على عبد المحسن مدير الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين.

وتم تحرير محضر ٤٢٣٣٦ جنح ضد م ح صاحب مصنع مثلجات بمنيا القمح لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على ٢٠ كرتونة بإجمالي ١٩٢٠ قطعة مثلجات، وتحرير محضر ٤٢٤٤٣ جنح ضد "ا. ح" صاحب ثلاجة مثلجات لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على ١٨٠٠ قطعة، وتحرير محضر ٤٢٤٥٢ جنح ضد "ف ا" صاحبة مدشة بالعزيزية لإدارتها النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على ٢طن نخالة خشنة.

كما تم تحرير محضر ٤٢٣٣٤ جنح ضد "أ. ب" صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية بالمحمدية وإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على ٥٠٠ كيلو ذرة صفراء، وتحرير محضر ٤٢٤٤١ جنح ضد "ا.ح" صاحب مصنع بالعزيزية لإدارة النشاط بدون ترخيص، وتحرير محضر ٤٢٤٤٠ جنح "ف. ت" صاحب مخبز سياحى إدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، و تحرير محضر ٤٢٣٣٥ جنح ضد "م .ح"  صاحب محل مجمدات بمنيا القمح لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.

المخابز محافظ الشرقية مخزن بدون ترخيص حملات التموين مضبوطات المواد الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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