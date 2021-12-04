السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مختار جمعة يجتمع بقيادات الأوقاف في العاصمة الجديدة

مختار جمعة
مختار جمعة

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ظهر اليوم السبت، أول اجتماع رسمي بقيادات الوزارة وخاصة قيادات التحول الرقمي بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد وزير الأوقاف بدقة التجهيزات وجودتها، والتنظيم الدقيق للمبنى بما يسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، كما وجه بمراعاة طبيعة عمل الإدارات بالوزارة أثناء تنظيم التوزيع الإداري للعاملين بالمكاتب لتيسير قيامهم بمهامهم على أكمل وجه.

ووجه وزير الأوقاف إلى سرعة الانتهاء من كل ما يلزم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولاسيما عمليات الأرشفة والتحول الرقمي الكامل.

وأكد وزير الأوقاف أن النقل للعاصمة الإدارية الجديدة هو أحد عناوين ومعالم الجمهورية الجديدة، وأن هذا النقل ليس مجرد نقل مكاني فقط، بل هو نقلة نوعية في الحياة المصرية بصفة عامة، والإدارة الرقمية العصرية الحديثة بصفة خاصة، وبكل اطمئنان نستطيع القول إن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة خلال ديسمبر الجاري، عمليات الانتقال التجريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بواقع 40.41 ألف موظفا، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرفة جاهزية واستعدادات الأبنية و تقديم الخدمات للمواطنين من المقرات الوزارية الجديدة.

وسيتم تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لعمليات نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة؛ مؤكدا أنه هناك تنسيقا مع الجهات الحكومية المختلفة للإسراع في عمليات الانتقال للعاصمة.

كما سيتم توفير مساكن للعاملين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية؛ وذلك بمدينة بدر أو حي R3  بـ العاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي 17.123 موظف سيتم تدبير مساكن لهم.

وتم حصر عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر، أو في حيR3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحليل جميع بياناتهم، الانتهاء من تحديد معايير المفاضلة التي سيتم على أساسها إما حصول الموظف على وحدة سكنية أم لا. 

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قيادات الوزارة قيادات التحول الرقمي مبنى الوزارة بالعاصمة

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