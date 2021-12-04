السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. افتتاح معرض «وداعا فارس الكاريكاتير جمعة فرحات»

وداعا فارس الكاريكاتير
وداعا فارس الكاريكاتير جمعة فرحات

يفتتح الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، معرض "وداعا فارس الكاريكاتير جمعة فرحات" الذي ينظمه الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، في السادسة من مساء غد الأحد في البهو الرئيسي لجريدة الأهرام.

45020708-47b0-4887-8c44-fabdfdf32641

يشهد الافتتاح الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والمهندس سعيد غنيم مدير عام مؤسسة الأهرام، ونخبة كبيرة من كبار الكتاب والإعلاميين يتقدمهم الإعلامي مفيد فوزي، والكاتب الصحفي عادل حمودة، والسيناريست والكاتب الدرامي مجدي صابر، وكوكبة من الفنانين والأدباء والمثقفين يشاركون في يوم الوفاء لفارس الكاريكاتير.    

وعن المعرض؛ يقول مؤسس ومدير الملتقى الكاتب الساخر عماد جمعة، إنه يأتى تقديرا ووفاء لرئيس جمعية الكاريكاتير المصرية الفنان الكبير جمعة فرحات، الذي وصل إلى العالمية برسومه التي نشرت في أمريكا وأوروبا وكثير من دول العالم، وكان مثالا مشرفا للفنان المصرى بأعماله القومية والوطنية، كما أخلص للقضية الفلسطينية ودافع عنها على مدى ما يقرب من ربع قرن وجمع هذه الإبداعات في كتابه الأخير "سلام الدم"، كما قدم عشرات المواهب الفنية في مجال الكاريكاتير في برنامجه الشهير جمعة كل جمعة الذي كان نافذة حقيقية على الكاريكاتير العربي والعالمي.

a461432a-35a4-413b-bf55-bd20c17cca96

وأضاف أنه يشارك في المعرض ما يقرب من 100 فنان من مصر ودول عربية وأجنبية، قدموا عشرات البورتريهات لجمعة فرحات بأنامل مبدعة تتنوع في أساليبها ما بين البورتريه الكلاسيكي والكاريكاتيري، وبين الأبيض والأسود والألوان بحسب رؤية كل فنان، وهى بورتريهات نابضة بالحياة تعكس حالة شديدة من الحب للشخصية المرسومة وتكون في مجملها رؤية بصرية غاية في المتعة والجمال.

d2a4f315-9ba2-46d1-81c1-7d102859579d

وتابع أنه يتضمن المعرض نخبة من أهم أعمال الفنان جمعة فرحات الاجتماعية والاقتصادية الأصلية التي عالج فيها كثير من القضايا بعين خبيرة، إلى جانب عرض عشرات الصور النادرة في المعرض مع نجوم الكاريكاتير من الأجيال المختلفة والمقتنيات والمستندات الشخصية ومشاركاته في الملتقيات الدولية والندوات والتكريمات وافتتاح المعارض، وهى من مقتنيات المتحف العربي للكاريكاتير، بالإضافة إلى لقطات نادرة تعرض للمرة الأولى مع أحفاده وأسرته وأفراح بناته مهداه من عائلته.

الكاريكاتير
الكاريكاتير
الكاريكاتير
الكاريكاتير

الكاريكاتير
الكاريكاتير
الكاريكاتير
الكاريكاتير
الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة مؤسسة الأهرام وداعا فارس الكاريكاتير جمعة فرحات الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير الكاتب الصحفي علاء ثابت الكاتب الساخر عماد جمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

وزير النقل يكشف تفاصيل «أضخم صفقة» فى تاريخ السكة الحديد

حقيقة تسجيل أول حالة لمتحور أوميكرون فى مصر

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

محامى رشوان توفيق يطالب ابنته برد وديعة بقرابة مليون جنيه

وفاة الدكتور هانى رسلان متأثرًا بإصابته بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تشارك فى اجتماعات برلمانات دول حوض المتوسط

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على مراكب الصيادين ببحر غزة

إسرائيل تسجل 7 إصابات بـ «أوميكرون» وتشتبه في 27 حالة أخرى