السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«زراعة كفر الشيخ» تنظم ندوة لرعاية المحاصيل الشتوية والمشروعات الصغيرة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفرالشيخ، قافلة إرشادية ، بعنوان "رعاية المحاصيل الشتوية الحقلية والبستانية المشروعات الصغيرة".

ويأتي ذلك  بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، برعاية الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وإشراف الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة، والدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة، وذلك لتفعيل الدور المجتمعى للكلية وتفاعلها مع المجتمع المدنى ودورها في تنمية القطاع الزراعي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، تناولت الندوة عدداً من الموضوعات، منها أهم الأمراض التي تصيب المحاصيل البستانية، وأمراض الفاكهة وطرق مكافحتها، وأهم أمراض المحاصيل البقولية وطرق المكافحة، وأمراض البصل و الثوم وطرق المكافحة والتعرف على أهم أمراض و طرق الوقاية والعلاج وأمراض النيماتودا وطرق المكافحة، يأتى ذلك فى إطار توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما ونوعا.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، على استمرار تنفيذ خطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، وتفعيل الدور المجتمعي للكلية وتفاعلها مع المجتمع المدنى ودورها في تنمية القطاع الزراعي، وتم تنفيذ الخطة في عدد من القرى منها قرية  الصفران التابعة لمركز مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك فى إطار  التعاون المستمر بين الكلية و معهد بحوث الارشاد الزراعي ومحطة بحوث سخا والإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين ، وخاصة مع انتشار الموجة الرابعة من هذا الفيروس.

الزراعة كفر الشيخ حياة كريمه محاصيل ندوة

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وائل لطفي

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