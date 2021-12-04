أول سيرة ذاتية لزعيم ألمانيا الجديد تظهر فى المتاجر

قبل أيام على تولي أولاف شولتس منصب مستشار ألمانيا الجديد، تظهر يوم الإثنين المقبل أول سيرة ذاتية منشورة السياسي الاشتراكي الديمقراطي على أرفف المتاجر.



وتصف السيرة الذاتية التي كتبها الصحفي لارس هايدر وتتألف من 200 صفحة، كيف تمكن شولتس من الارتقاء ليصبح السياسي الذي تم اختياره في سبتمبر الماضي لخلافة أنجيلا ميركل، المحافظة التي ظلت في السلطة لمدة 16 عاما.



يذكر أن هايدر هو رئيس تحرير صحيفة هامبورجر أبندبلات، ومقرها مدينة هامبورج بشمالي ألمانيا، حيث كان شولتس يشغل منصب عمدة المدينة.



ومن المقرر أن يتم تقديم الكتاب الذي يحمل عنوان "أولاف شولتس-الطرق إلى السلطة" بواسطة المؤلف والمستشار السابق الاشتراكي الديمقراطي جيرهارد شرودر يوم الخميس، غداة أداء الحكومة الجديدة المزمع لليمين القانونية.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنه تم تسجيل أربع إصابات بمتحور كورونا الجديد أوميكرون على الرغم من أنهم تم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس في جنوب ألمانيا.

ونقلت الصحيفة عن مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فورتمبيرج القول إن ثلاثة من المصابين عادوا من رحلة عمل من جنوب أفريقيا يومي 26 و27 من الشهر الماضي، والشخص الرابع هو أحد أفراد عائلة أحد العائدين.

وأضاف أن الحالات الأربعة ظهرت عليهم أعراض معتدلة وكانوا في الحجر الصحي.

وكانت السلطات الصحية الألمانية، قد أكدت السبت الماضي، تسجيلها أول إصابتين بسلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" التي تثير إمكانية انتشارها مخاوف واسعة في العالم.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.