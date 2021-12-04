السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: متحور «أوميكرون» موجود بـ10 ولايات

أوميكرون
أوميكرون

 أعلنت السلطات الأمريكية وجود متحور كورونا الجديد (أوميكرون) في 10 ولايات على الأقل، بعد نحو أسبوع من اكتشافه في جنوب أفريقيا.


وأشارت السلطات إلى أن المتحور وجد في ولايات (ميريلاند، ويوتا، وميزوري، وبنسلفانيا، ونيويورك، وكولورادو، ومينيسوتا، وكاليفورنيا، وهاواي، ونبراسكا).
 

وأوضحت أنه من المحتمل أن يكون هذا المتحور في ولايات أخرى، حيث تواصل السلطات إجراء الاختبارات؛ لتقصي الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19).
 

يذكر أن الإصابة الأولى بالمتحور بالولايات المتحدة كانت قد اكتشفت، الأربعاء الماضي، في ولاية كاليفورنيا لشخص كان قد سافر مؤخرا إلى جنوب أفريقيا، وأكثر عدد من الإصابات وجد في نيويورك حتى الآن، حيث هناك 5 أشخاص في تلك الولاية حتى الآن، حسبما أعلنته كاثي كوتشول حاكمة الولاية.
 

وأثار متحور (أوميكرون) الفزع في أنحاء العالم؛ بسبب أن هناك 30 تغيرا مختلفا يحدث لهذه السلالة بالمقارنة لنظيرتها السابقة.

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

 

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

 

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

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وائل لطفي

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