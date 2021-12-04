حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 4 ديسمبر 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: لا تزال تتقدم تخطوات ثابتة واكيدة مدعوما من كسوف الشمس التي تتنقل إلى جانب القمر الجديد في برج القوس الناري الصديق وما زال الحظ يواكب هذه الخطوات فيميّزك عن الآخرين بوضوح.

عاطفياً: احتمال زواج إذا قررت حسم الأمر مع شريك كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة.

صحياً: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بهما هذا اليوم، فهنيئاً لك.

من مشاهيره جومانا مراد.

جومانا مراد

الثور

مهنياً: تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في اقناع الآخرين بآرائك، توحي بالثقة لبعض المسؤولين وتنتصر في النهاية.

عاطفياً: ترى الناس والأمور بمنظار جديد، وطبعك المرح وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية.

صحياً: على الرغم من أنك معروف بحبك للأطباء فإنك لن تكون بحاجة إليهم هذا اليوم.

من مشاهيره الباتشينو.

الباتشينو

الجوزاء

مهنياً: تطلع على معلومات خطرة وتثور لبعض الأوضاع التعسفية أو الضاغطة أو الدكتاتورية. تحت تأثير كسوف الشمس التي تتنقل إلى جانب القمر الجديد في برج القوس.

عاطفياً: تكون على موعد مع الحب والغرام هذا اليوم على نحو لم تتوقعه إطلاقاً.

صحياً: معظم الآلام التي تعانيها سببها نفسي بالدرجة الأولى.

من مشاهيره راغب علامة.

راغب علامة

السرطان

مهنياً: كن متفائلاً بالأفضل واسعَ لتعزيز العلاقات، تقوم باتصالات ومفاوضات دقيقة ومعقدة على الأرجح، إلا أنك تتوصل معها إلى نتائج مشجعة جداً.

عاطفياً: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر.

صحياً: إذا مارست الرياضة بانتظام فلن تكون النتيجة إلا جيّدة وكما تتوخاها.

من مشاهيره مجدي يعقوب

مجدي يعقوب

الأسد

مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، مدعوما من كسوف الشمس التي تتنقل إلى جانب القمر الجديد في برج القوس الناري الصديق وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً.

عاطفياً: تتحسّن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً.

صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط، لكن هذا لا يعني أن ترهق نفسك بالأعمال، وخذ دائماً قسطاً من الراحة.

من مشاهيره هاني سلامة

هاني سلامة

العذراء

مهنياً: لا تنسحب تحت الضغوط بل كرّر المحاولات حتى تحصل على ما تريد. ليست أهدافك صعبة المنال بل كل ما يتطلّبه الأمر هو المثابرة وتكرار المحاولة أحيانًا.

عاطفياً: العلاقة الجديدة في خطر لأنها تحت ضغوط جمّة منك أنت ولن تسلم إلاّ إذا كان الحبيب في وضع جيّد وسليم فينجح في تدارك الوضع.

صحياً: تستريح من ضغوط وتبدو راضياً عما يحصل في ميحطك فترتاح نفسياً وجسدياً.

من مشاهيره كيلينت وينسلت

كيلينت وينسلت

الميزان

مهنياً: أهم ما يميز هذا اليوم هو الثقة العالية بنفسك فانت تتمتع بحسّ كبير بالمسؤولية كما تبدو حكيمًا وناضجًا، وقد تتولى الدفاع عن قضية معينة او تأخذ على عاتقك مسؤولية التجديد أو التطوير في مشروع ما.

عاطفياً: تضييق الهوة بينك وبين الشريك يلقى ارتياحاً عند الجميع وأصداء إيجابية على العلاقة بينكما.

صحياً: ضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والنأي عن المغامرة بالوضع الصحّي.

من مشاهيره منة شلبي

منة شلبي

العقرب

مهنياً: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها استثماراتك، وتوظف طاقتك الخلاقة بغية نجاح مشاريعك.

عاطفياً: الفلك يحذرك من المجازفة، فهو يوم صعب جداً يفرض عليك بعض التوجهات ويشير إلى نهاية فجائية لعلاقة مهنية.

صحياً: لا توفر أي طريقة تساعدك للتخلص من القلق والاضطراب اللذين يلازمانك اليوم.

من مشاهيره جاستن بيبر

جاستن بيبر

القوس

مهنياً: وجود القمر الجديد إلى جانب كسوف الشمس في برجك يجعل تحركاتك ناجحة وموفقة، وتستعيد بعض الأوراق الضائعة.

عاطفياً: عليك أن تتخذ قراراً حاسماً بشأن علاقتك بمن تحب قبل تفاقم الأمور نحو الأسوأ.

صحياً: حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب للتخلص من الإحساس بالضعف والانهيار.

من مشاهيره بيكيه

بيكيه

الجدي

مهنياً: تمرّ بتناقضات لا تجد لها تفسيراً، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة تحت تاثيرات كسوف الشمس المواجهة لبرجك التي تتنقل إلى جانب القمر الجديد في برج القوس.

عاطفياً: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط.

صحياً: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك.

من مشاهيره إيهاب توفيق

إيهاب توفيق

الدلو

مهنياً: الانفتاح على الآخرين يساعدك على حلّ المشكلات معهم مهما بلغت صعوبتها، فتسجل نقاطاً في مصلحتك.

عاطفياً: انتقاداتك المتواصلة للشريك تعطي نتائج عكسية، وفي فترة لن تكون طويلة.

صحياً: تجنب قدر الإمكان الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعاً.

من مشاهيره شيريهان

شيريهان

الحوت

مهنياً: لا تناسبك تأثيرات كسوف الشمس التي تتنقل إلى جانب القمر الجديد في برج القوس ما يجعلك تواجه مشكلة كبيرة وضغوطات في العمل وتحاول أن تجد لها حلولاً منطقية.

عاطفياً: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب، فإلى متى ستنتظر؟ حين يغزو الشيب مفرقك؟.

صحياً: تجنب زيارة الطبيب بممارسة الرياضة والتمارين البدنية الصحية.

من مشاهيره وائل كفوري