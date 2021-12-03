هل يمكن لمرضى السكري تناول الفاكهة؟

يمكن أن يكون تناول الفاكهة طريقة جيدة لإرضاء الجوع وتلبية الاحتياجات الغذائية اليومية، ومع ذلك فإن معظم الفواكه تحتوي على السكر، حيث أثار هذا تساؤلات حول ما إذا كانت الفاكهة مناسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري.

وأفادت جمعية السكري الأمريكية، بأن تناول كميات كبيرة من الفاكهة يرتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وفقًا لما ذكره موقع «medical news today» الطبي، ومع ذلك ليست كل الفاكهة صحية بشكل متساوٍ، فالفواكه الطازجة أفضل من الفواكه المصنعة.

«قائمة الفواكه المناسبة لمرض السكري»

يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري تناول الفاكهة، فبالنسبة لشخص مصاب بداء السكري، تتمثل إحدى طرق اختيار الفاكهة الآمنة والمناسبة والأطعمة الأخرى عالية الكربوهيدرات في التحقق من قيمها على مؤشر يسمى "الجلايسيمي" والذي يقيس نسبة السكر في الدم.

وأوضح الأطباء أنه يجب على الشخص المصاب بداء السكري ألا يتجنب الفاكهة بشكل عام، لأنها جزء مهم من نظام غذائي متوازن.

الفواكه عالية السكر:

على الرغم من أن الفواكه التي تحصل على درجة عالية في المؤشر الجلايسيمي تعتبر آمنة لمرضى السكري، مثل الموز الناضج، تمور، البطيخ والأناناس.

الفواكه عالية الكربوهيدرات:

يتبع بعض مرضى السكري نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات لتقليل تأثير الكربوهيدرات على مستويات السكر في الدم.

يذكر أن الفواكه عالية الكربوهيدرات لا تزال تحتوي على كربوهيدرات أقل من الوجبات الخفيفة الأخرى الأقل كثافة بالعناصر الغذائية، لذلك يجب على الشخص التركيز على الحد من تناول الأطعمة الأخرى عالية الكربوهيدرات قبل الاستغناء عن الفاكهة.

ما هي كمية الفاكهة التي يجب تناولها مريض السكري؟

توصي معظم الإرشادات بأن يتناول البالغون والأطفال 5 حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم، لا يزال هذا صحيحًا بالنسبة لمرضى السكري.

بالنسبة لشخص مصاب بداء السكري، يجب أن تكون نصف الوجبة من الخضراوات غير النشوية، بدلاً من الفاكهة، كما يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالألياف القابلة للذوبان إلى إبطاء امتصاص السكر والتحكم في مستويات السكر في الدم، حيث تحتوي العديد من الفواكه على نسبة عالية من الألياف.