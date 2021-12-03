الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مناقشة «حتى يترفق العالم» لـ أميرة سعد حافظ بالجامعة الأمريكية الخميس

غلاف المجموعة القصصية
غلاف المجموعة القصصية

تستضيف الجامعة الأمريكية بالتحرير (مبني الجريك كامبس) في الرابعة من مساء الخميس 9 ديسمبر 2021 ندوة لمناقشة المجموعة القصصية «حتى يترفق العالم» للدكتورة أميرة سعد حافظ الصادرة عن دار كتبنا كما يعقب الندوة حفل توقيع للكتاب.

d85ddff4-2405-4167-953d-55e7970f55c8

ويشارك في مناقشة المجموعة القصصية د. عزة بدر الكاتبة الصحفية والأدبية، د. أسامة السعيد الأديب والكاتب الصحفي بالأخبار، د. إسلام أبو غيدة مدرس الأدب العربي بالجامعة الفرنسية، د. أماني حافظ أستاذ الأدب العربي بجامعة 6 أكتوبر.

679796c1-4208-49da-af21-04424ba96c7a

وتضم المجموعة 20 قصة تجمع بين القصة القصيرة، والقصيرة جدا، وتدور فكرتها الأساسية حول العلاقات الإنسانية  في ظل الحداثة وتحديات الواقع المعاش؛ وكيف تأثرت علاقاتنا بالمحيطين بنا في عالم يتسم بالسرعة والانانية واخفاء الجوانب الإنسانية في حين أن لكل منا حكايته وتحدياته.

حتى يترفق العالم المجموعة القصصية حتى يترفق العالم دار كتبنا للنشر والتوزيع الجامعة الأمريكية الجريك كامبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

حقيقة تسجيل أول حالة لمتحور أوميكرون فى مصر

«الأرصاد» تحذر أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية من طقس السبت

نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

«بعد فيديو البنتلى».. الباز: عمر كمال وحمو بيكا متسولان ويسيئان لسمعة مصر

«خطأ هزلى».. الباز يكشف سبب سقوط طائرة f35 البريطانية فور إقلاعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور «أوميكرون» فى إسرائيل

فلسطين تدين قمع الاحتلال الوحشى للاعتصامات والمسيرات السلمية

سارة شريف تكتب: أرض التوتر