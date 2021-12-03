مناقشة «حتى يترفق العالم» لـ أميرة سعد حافظ بالجامعة الأمريكية الخميس

تستضيف الجامعة الأمريكية بالتحرير (مبني الجريك كامبس) في الرابعة من مساء الخميس 9 ديسمبر 2021 ندوة لمناقشة المجموعة القصصية «حتى يترفق العالم» للدكتورة أميرة سعد حافظ الصادرة عن دار كتبنا كما يعقب الندوة حفل توقيع للكتاب.

ويشارك في مناقشة المجموعة القصصية د. عزة بدر الكاتبة الصحفية والأدبية، د. أسامة السعيد الأديب والكاتب الصحفي بالأخبار، د. إسلام أبو غيدة مدرس الأدب العربي بالجامعة الفرنسية، د. أماني حافظ أستاذ الأدب العربي بجامعة 6 أكتوبر.

وتضم المجموعة 20 قصة تجمع بين القصة القصيرة، والقصيرة جدا، وتدور فكرتها الأساسية حول العلاقات الإنسانية في ظل الحداثة وتحديات الواقع المعاش؛ وكيف تأثرت علاقاتنا بالمحيطين بنا في عالم يتسم بالسرعة والانانية واخفاء الجوانب الإنسانية في حين أن لكل منا حكايته وتحدياته.