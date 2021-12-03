بسبب البطء.. بدالو التموين يطالبون بإعادة تغذية «سيرفر» شركات الكروت الذكية

أكدت فاطمة عبدالمقصود، عضو النقابة العامة لبدالي التموين بالقاهرة، أنه منذ البدء في صرف مقررات تموين شهر ديسمبر، وصرف السلع البديلة لفارق نقاط الخبز، تم رصد بطء في سيستم شركات الكروت الذكية، ما أدى لشكوى عدد كبير من بدالي التموين بالقاهرة في اليوم الأول لصرف مقررات التموين خلال الشهر الجاري.

وأضافت «عبدالمقصود» لـ«الدستور»، أنه عند ضرب البطاقات التموينية لصرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات تستغرق نحو ثلاث دقائق على الماكينات وهذا يدل على بطء السيستم في تفعيل البطاقات، حيث إنها في الأوقات الطبيعية تستغرق 30 ثانية فقط.

وأشارت، إلى أنه لم يتكرر هذا البطء في سيستم منظومة التموين الجديدة على ماكينات الصرف الآلي لبدال التموين خلال الشهور الماضية، ما يؤكد أن الأمر يحتاج إلى صيانة وإعادة تغذية لسيرفر شركات الكروت الذكية «أفيت».

واختتمت عضو النقابة لبدالي التموين بالقاهرة، أن بطء السيستم يؤدي إلى التزاحم لدى بدالي التموين في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، الأمر الذي يحتاج إلى التغذية لسيرفر ماكينات شركة الكروت الذكية من جديد.