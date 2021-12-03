«رشاد» رئيسًا لنادى مستقبل وطن بالتزكية .. و«الجندى» نائبًا

فاز المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، برئاسة نادي مستقبل وطن بالتزكية، والنائب المهندس أحمد الجندي، أمين سر لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشيوخ، أمين أمانة التدريب والتثقيف المركزية، بمقعد نائب رئيس النادي.

وضمت القائمة انتخاب أمين للصندوق، و5 أعضاء فوق السن، وعضوين تحت السن.

وشهدت عملية الانتخابات توافدًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، والتي تمت تحت إشراف قضائي كامل، لاختيار مجلس الإدارة، في جو من الهدوء والسعادة، الأمر الذي جعل من سير العملية الانتخابية أشبه بالاحتفالية الرياضية.

وكان افتتح حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، كافة مقراته لاستقبال المواطنين للتطعيم ضد كورونا بجميع المحافظات وذلك تماشيًا مع السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

قامت أمانات الحزب بكافة المحافظات بفتح جميع المقرات على مستوى المدن والمراكز والقرى، لاستخدامها كمراكز للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، لمساعدة المواطنين وتسهيل حصولهم على التطعيم، والتي بدأت يوم 6 نوفمبر 2021.

وشهدت مقرات الحزب إقبالًا كثيفًا من المواطنين الراغبين في تلقى لقاح فيروس كورونا، وسط إشادة من المترددين بالخدمة المقدمة لهم وحسن الاستقبال وسرعة إنهاء إجراءات الحصول على اللقاح من جانب أعضاء الحزب.

يذكر أن الحزب قد نظم على مستوى جميع المحافظات، ندوات توعوية ميدانية عن فيروس كورونا، لكيفية مواجهته، فضلًا عن أهمية التطعيم للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تطعيم جميع المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.