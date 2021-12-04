«عشان متوهش في الزحمة».. خريطة الطرق المغلقة والتحويلات المرورية

على مدار الأيام الماضية، أغلقj الإدارة العامة للمرور عدة طرق لإجراء بعض الإصلاحات، وأيضا لإنشاء محطات مترو الأنفاق، فيما كان سبب إغلاق أحد الطرق إصلاح الصرف الصحي بها.

وقامت الإدارة العامة للمرور بإجراء تحويلات مرورية عدة لتوفير الراحة للمواطنين وتسهيل حركتهم وتنقلهم.

"تحويلات مرورية بمصر الجديدة"

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد بخط الصرف الصحى بشارع القمر بمصر الجديدة لمدة 10 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحى بداية من تقاطع شارع حسن صادق مع شارع القمر وصولاً لتقاطع شارع القمر مع شارع البيرونى بمناطق مصر الجديدة، مع تنفيذ استقطاع مسافة 3 متر تقريباً من محور العروبة وتقاطعه مع شارع القمر فى المتجه لمطار القاهرة، الأمر الذي يتطلب معه غلق شارع القمر بمنطقة مصر الجديدة مع تحويل حركة مرور المركبات إتجاه شارع بديل وفقاً للتعليمات الإرشادية الموضحة اعتبارا من الإثنين الموافق 6 من الشهر الجاري ولمدة 10 أيام.

"طريق السويس الصحراوي"

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بدايًة من أمس الجمعة، تحويلات مرورية لحركة السيارات بسبب أعمال توسعة وتطوير طريق السويس الصحراوي، الأمر الذي يترتب عليه غلق الطريق الرئيسي والخدمة أمام حركة المرور، خاصة القادم من القاهرة اتجاه السويس، وأيضًا في الاتجاه المعاكس، وذلك لمدة 3 أشهر.

وأكدت مرور القاهرة إنه يتم تحويل كافة أنواع المركبات إلى الطريق الدائري الإقليمى فى الاتجاهين، كما سيتم تحويل كافة أنواع المركبات إلى طريق جنيفة مع استمرار النقل في طريق الخدمة.

"طريق الهرم"

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة عدة تحويلات مرورية بالتزامن مع غلق كلى لشارع الهرم بداية من تقاطعه مع المحولات وحتى أبوالفرج لبدء أعمال حفر، وإنشاء محطة مترو المطبعة.

وتنوه محافظة الجيزة أنه فى إطار استكمال أعمال تسليم مواقع العمل الخاصة بإنشاء محطات مترو الهرم ضمن مشروع الخط الرابع للشبكة القومية لمترو الأنفاق، فإنه من المقرر تسليم الموقع المخصص لمحطة مترو المطبعة للشركة المنفذة للأعمال تحديدا، بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد عبدالرقيب حتى شارع أبوالفرج بطول ٤٠٠ م وعرض ١٨ م فى الاتجاه القادم من المنطقة الآثرية اتجاه ميدان الجيزة، ضمن تسليم عدد ٦ محطات مترو أنفاق بالخط الرابع.

ما يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة المحصورة بين تقاطع الشارع مع شارع المحولات وحتى شارع أبوالفرج، وبمواجهة سنترال الاهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الاثرية بإتجاه ميدان الجيزة حيث تم اغلاقه منذ 26 الشهر الماضي، ولحين انتهاء الأعمال.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتوفير التحويلات المرورية اللازمة في إطار الخطط الاستباقية لتيسير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل، وهي كالأتي:-

القادم من ميادين الرماية والنصر بإتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق ابوالهول حتى فتحة الدوران امام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع محمد انور السادات (ترسا سابقا) مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعى عزالدين عمر والمحولات ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث (الطريق السطحى)، ثم الدوران أسفل الكوبرى والعودة لمحور أنور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

وعلى الراغبين فى التوجه الى (مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية) يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد انور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام إتجاه المناطق المشار إليها.

"غلق صفط اللبن"

أعلنت إدارة مرور مديرية أمن الجيزة، مساء أمس الأربعاء، الانتهاء من الاستعدادات لتنفيذ غلق محور صفط اللبن، أعلى شارع السودان، حتى تتمكن من تركيب الكمرات المعدنية أعلى الكوبري.

وبالنسبة للطرق البديلة بعد غلق محور صفط اللبن، الذي كان يخدم حركة المركبات القادمة من اتجاه شارع ثروت من جهة الطريق الدائري فستكون كالتالي:

بالنسبة للقادمين من شارع ثروت في اتجاه الطريق الدائري ومنطقة كرداسة وما يحيط بها من مناطق أخرى، يكون الاتجاه الآخر هو التحويلة والسير في اتجاه المنزل الذي يؤدي إلى منطقة قسم شرطة بولاق الدكرور ومستشفى بولاق العام، ومنطقة صفط اللبن من أسفل المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة التي أغلقت الخميس الماضي.

ويكون السير بعد نهاية المنزل يساراً بالتحديد في شارع الدكتور مصطفى مشرفة حتى نهايته، ويتابع السير حتى بداية شارع التحرير والمتواجد أسفل محـور صفط اللبن إلى أن يصل حتى المطلع المؤدي إلى محور صفط اللبن من منطقة الشوربجي.

ويؤدي السير في المطلع إلى الوصول إلى الطريق الدائري المؤدي إلى منطقة كرداسة، وتسير المركبات في شارع السودان بالمهندسين وشارع التحرير بالدقي، بشكل طبيعي على مدار اليوم، ويمكن استخدامها أيضا كبديل لتلك الوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري خلال فترة الغلق التى تستمر ١٠ أيام إلى يوم ١١ ديسمبر ٢٠٢١.