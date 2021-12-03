محافظ مطروح يتفقد منطقة «غوط رباح» (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، يرافقه عدد من مديري الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة منطقة غوط رباح بمدينة مرسى مطروح للمرة الثانية خلال ٧٢ ساعة وذلك لمتابعة تنفيذ ما تم من توجيهات خاصة الانتهاء من أعمال الإنارة والنظافة وتسوية وتمهيد الشارع الرئيسي للمنطقة.

محافظ مطروح

ووجه محافظ مطروح للابنية التعليمية بفتح باب قبلي بدلا من الموجود على الطريق حرصا على سلامة الطلاب بالمدرسة مشددا على ضرورة الالتزام بالحفاظ على نظافة المنطقة وكذلك مراجعة كابلات الكهرباء .

محافظ مطروح

كما وجه محافظ مطروح بدراسة إقامة مجمع تعليمى أحدها للفتيات والآخر للبنين خلف المنطقة الأزهرية ومنع التعديات على المنطقة، مطمئنا الأهالي بالإجراءات التى تمت للتنسيق بشأن توسعة محيط المقابر لإقامة سور حفاظا على سلامة وحرمة المقابر ومنع تراكم مياه الأمطار عليها.

محافظ مطروح

جاء ذلك استمرارا للجولات الميدانية ومتابعة تنفيذ الأعمال وتيسير خدمات البنية التحتية للمواطنين.