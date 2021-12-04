مواعيد الصلاة اليوم السبت 4 ديسمبر 2021

تعرف من خلال موقع "الدستور" مواعيد الصلاة اليوم السبت ٤ ديسمبر ٢٠٢١ في عدد من المحافظات؛ نظرا للأهميتها وتصدرها على مواقع البحث وتتضمن مواقيت الصلاة كل من، محافطة القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، ومحافظة الغربية.

تعرف على مواعيد الصلاة اليوم السبت ٤ ديسمبر ٢٠٢١حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر ٥:٠٤

موعد الشروق ٦:٣٦

موعد آذان الظهر ١١:٤٥

موعد آذان العصر ٢:٣٦

موعد آذان المغرب ٤:٥٥

موعد آذان العشاء. ٦:١٧

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر ٥:١٠

موعد الشروق ٦:٤٤

موعد آذان الظهر ١١:٥٠

موعد آذان العصر ٢:٣٩

موعد آذان المغرب ٤:٥٧

موعد آذان العشاء. ٦:٢١

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر ٤:٥١

موعد الشروق ٦:٢٢

موعد آذان الظهر ١١:٣٣

موعد آذان العصر ٢:٢٦

موعد آذان المغرب ٤:٤٥

موعد آذان العشاء. ٦:٠٦

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

موعد صلاة الفجر ٤:٥٣

موعد الشروق ٦:٢١

موعد آذان الظهر ١١:٣٩

موعد آذان العصر ٢:٣٨

موعد آذان المغرب ٤:٥٨

موعد آذان العشاء. ٦:١٧

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة أسوان

موعد صلاة الفجر ٤:٥٠

موعد الشروق ٦:١٨

موعد آذان الظهر ١١:٣٨

موعد آذان العصر ٢:٤٠

موعد آذان المغرب ٥:٠٠

موعد آذان العشاء. ٦:١٨

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس

موعد صلاة الفجر ٤:٥٨

موعد الشروق ٦:٣٠

موعد آذان الظهر ١١:٤٠

موعد آذان العصر ٢:٣١

موعد آذان المغرب ٤:٥٠

موعد آذان العشاء. ٦:١٢

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر ٥:٠٠

موعد الشروق ٦:٣٣

موعد آذان الظهر ١١:٤١

موعد آذان العصر ٢:٣١

موعد آذان المغرب ٤:٤٩

موعد آذان العشاء. ٦:١٢

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية

موعد صلاة الفجر ٥:٠٦

موعد الشروق ٦:٣٨

موعد آذان الظهر ١١:٣٦

موعد آذان العصر ٢:٣٥

موعد آذان المغرب ٤:٥٤

موعد آذان العشاء. ٦:١٧