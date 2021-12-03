الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يعلق على إصابة ترامب بكورونا قبل مناظرة بينهما: «لا أفكر فيه» (فيديو)

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي، إنه لا يفكر بالرئيس السابق دونالد ترامب.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن ما تردد حول إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد قبل المناظرة الرئاسية لعام 2020 بينهما. 

وكشف كتاب جديد لرئيس موظفي البيت الأبيض حينها مارك ميدوز تحت عنوان «ذا تشيفس تشيف» أو «رئيس الرئيس» أن ترامب خضع لفحص أثبت إصابته بكورونا المستجد قبل 3 أيام من المناظرة الرئاسية مع خصمه بايدن العام الماضي، ثم عاد وخضع لفحص آخر وأكد عدم إصابته بالفيروس.

وعلى الرغم من أن الفحص الثاني أكد عدم إصابته، إلا أن ترامب نُقل خلال أسبوع من المناظرة إلى المستشفى بشكل عاجل بسبب عوارض شديدة عانى منها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعندما سئل بايدن عن رأيه في الأخبار التي ترددت بشأن قصة من كتاب مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، كشفت أن الرئيس السابق جاء اختباره إيجابيا لعدوى فيروس كورونا قبل المناظرة الرئاسية عام 2020، ابتسم بايدن ورد بهدوء قائلا: «لا أفكر في الرئيس السابق»، ثم استدار وابتعد منهيا المؤتمر الصحفي.

 

الرئيس الامريكي ترامب بايدن اصابة كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

مواطن للرئيس السيسى: «حبيبى يا ريس.. الله يحميك ويحفظك»

الرائدة.. نوال السعداوي اكتشفت أن الأسر تظلم النساء وهي في عمر العاشرة.. وحاربت الختان منذ 50 عاما

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

إسلام بحيرى: الإسلام فى أزمة وأسعى للدفاع عنه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور «أوميكرون» في إسرائيل

فلسطين تدين قمع الاحتلال الوحشى للاعتصامات والمسيرات السلمية

سارة شريف تكتب: أرض التوتر