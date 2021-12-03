بايدن يعلق على إصابة ترامب بكورونا قبل مناظرة بينهما: «لا أفكر فيه» (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي، إنه لا يفكر بالرئيس السابق دونالد ترامب.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن ما تردد حول إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد قبل المناظرة الرئاسية لعام 2020 بينهما.

وكشف كتاب جديد لرئيس موظفي البيت الأبيض حينها مارك ميدوز تحت عنوان «ذا تشيفس تشيف» أو «رئيس الرئيس» أن ترامب خضع لفحص أثبت إصابته بكورونا المستجد قبل 3 أيام من المناظرة الرئاسية مع خصمه بايدن العام الماضي، ثم عاد وخضع لفحص آخر وأكد عدم إصابته بالفيروس.

وعلى الرغم من أن الفحص الثاني أكد عدم إصابته، إلا أن ترامب نُقل خلال أسبوع من المناظرة إلى المستشفى بشكل عاجل بسبب عوارض شديدة عانى منها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعندما سئل بايدن عن رأيه في الأخبار التي ترددت بشأن قصة من كتاب مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، كشفت أن الرئيس السابق جاء اختباره إيجابيا لعدوى فيروس كورونا قبل المناظرة الرئاسية عام 2020، ابتسم بايدن ورد بهدوء قائلا: «لا أفكر في الرئيس السابق»، ثم استدار وابتعد منهيا المؤتمر الصحفي.